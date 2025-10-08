خلاف على الأجرة وراء تعدي سائق توك توك لسيدة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، عن ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة توك توك بالتعدى على سيدة بالسب حال قيامه بتوصيلها لخلافات حول قيمة الأجرة بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجارى تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية من ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بتضررها من قيام قائد مركبة "توك توك" بالتعدى عليها بالسب حال قيامه بتوصيلها بدائرة القسم لخلافات حول قيمة الأجرة.

تم ضبط المشكو فى حقه سائق، وبحوزته مركبة التوك توك المستخدمة فى الواقعة، تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.