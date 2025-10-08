رسمياً.. إيفرتون يمدد عقد تاركوفسكي حتى 2028

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن تمديد عقد نجمه جيمس تاركوفسكي لمدة عامين.

وقال النادي النادي الإنجليزي في بيان: “مدد جيمس تاركوفسكي عقده مع التوفيز لمدة عامين، ليبقى في إيفرتون حتى نهاية يونيو 2028”.

وأصبح المدافع البالغ من العمر 32 عامًا أحد أعندةى إيفرتون الرئيسية منذ وصوله من بيرنلي في صفقة انتقال مجانية في صيف عام 2022، حيث شارك في 128 مباراة في جميع المسابقات وأصبح نائب قائد الفريق.

وقال تاركوفسكي لموقع ناديه: "أنا متحمس للغاية وفخور بكوني لاعبًا في إيفرتون ومواصلة هذه الرحلة".

وأضاف: “لقد كانت سنواتٍ صعبة، شهدتُ فيها بعض التقلبات، وأخرى إيجابية، لقد تجاوزنا تلك الأوقات العصيبة، ونأمل أن نشهد الآن أوقاتًا أكثر إيجابية وإثارة، أعتقد أن النية كانت محددة منذ بداية هذا الموسم”.