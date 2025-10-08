قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام
مديرة صندوق النقد: التأثير الاقتصادي الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية "لم يتكشف بعد"
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سويسرا تعلن إيقاف استقبال اللاجئين الأوكرانيين
القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير
حماس تنفي تقارير عن تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.. وتقدم في مفاوضات صفقة التبادل
إشادة من "القومي لذوي الإعاقة" بمبادرة وزارة الداخلية
الاتحاد الأوروبي يتوقع إنفاق 2.5 تريليون يورو على إنتاج الأسلحة بحلول 2030
السعودية تدين اقتحام مسئولي حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى
رياضة

رسمياً.. إيفرتون يمدد عقد تاركوفسكي حتى 2028

جيمس تاركوفسكي
جيمس تاركوفسكي

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن تمديد عقد نجمه جيمس تاركوفسكي لمدة عامين.

وقال النادي النادي الإنجليزي في بيان: “مدد  جيمس تاركوفسكي عقده مع التوفيز لمدة عامين، ليبقى في إيفرتون حتى نهاية يونيو 2028”.

وأصبح المدافع البالغ من العمر 32 عامًا أحد أعندةى إيفرتون الرئيسية منذ وصوله من بيرنلي في صفقة انتقال مجانية في صيف عام 2022، حيث شارك في 128 مباراة في جميع المسابقات وأصبح نائب قائد الفريق.

وقال تاركوفسكي لموقع ناديه: "أنا متحمس للغاية وفخور بكوني لاعبًا في إيفرتون ومواصلة هذه الرحلة".

وأضاف: “لقد كانت سنواتٍ صعبة، شهدتُ فيها بعض التقلبات، وأخرى إيجابية، لقد تجاوزنا تلك الأوقات العصيبة، ونأمل أن نشهد الآن أوقاتًا أكثر إيجابية وإثارة، أعتقد أن النية كانت محددة منذ بداية هذا الموسم”.

جيمس تاركوفسكي نادي إيفرتون بيرنلي التوفيز

