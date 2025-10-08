فيفا يرصد مكافأة مالية ضخمة لمنتخب مصر حال التأهل إلى كأس العالم 2026



رصد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مكافأة مالية كبيرة لمنتخب مصر، حال تأهله رسميًا إلى بطولة كأس العالم 2026، التي تُقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا، وتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك صيف العام المقبل.



ويخوض منتخب مصر مواجهة حاسمة أمام جيبوتي في السابعة مساء اليوم الأربعاء بالمغرب، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.



ويكفي الفراعنة تحقيق الفوز في لقاء اليوم لضمان التأهل إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، قبل مواجهة غينيا بيساو الأحد المقبل على ستاد القاهرة في ختام مشواره بالتصفيات.



ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة، متفوقًا بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه منتخب بوركينا فاسو، قبل جولتين فقط من نهاية التصفيات.



وبحسب لوائح فيفا، سيحصل كل منتخب يبلغ نهائيات كأس العالم على 10.8 مليون دولار بحد أدنى، تشمل 1.5 مليون دولار كمساهمة أولية تُصرف قبل انطلاق البطولة لتغطية تكاليف المعسكرات والسفر والاستعدادات، إلى جانب 9 ملايين دولار تُمنح بعد انتهاء المشاركة في الدور الأول، حتى في حال عدم التأهل للأدوار الإقصائية.



وبذلك، ينتظر منتخب مصر عائد مالي ضخم في حال تأهله رسميًا إلى المونديال، في خطوة تُعيد الفراعنة إلى أكبر محفل كروي عالمي بعد غياب دام منذ نسخة 2018 في روسيا.