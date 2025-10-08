خبير استراتيجي: هناك إصرار من حماس على تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة

قال اللواء أيمن عبد المحسن المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي إن هناك مؤشر إيجابي فيما يتعلق بجدية المباحثات من الجانب الفلسطيني وحركة المقاومة حماس، إلى جانب شركاء المقاومة المتواجدين في قطاع غزة وهي الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي.

المقاومة الفلسطينية

وأشار المتخصص في الشأن العسكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» إلى أن ذلك يؤكد على إصرار من جانب المقاومة الفلسطينية على تنفيذ بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما يحقق المصالح والأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني.

تسليم كشوفات اليوم

لافتا إلى أن المباحثات اليوم وما تم في النصف الأول من اليوم كانت تركز على عدد من الملفات الهامة، والأساس هو عملية وقف إطلاق النار، وإذا كان كما ترى إسرائيل أن يكون وقف مؤقت أو كما ترى حماس أن يكون وقف مؤقت دائما، إلى جانب تبادل الأسرى والمحتجزين، وتم بالفعل تسليم كشوفات اليوم بما يتعلق بالمحتجزين والأسرى.