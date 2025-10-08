أجواء إيجابية.. أستاذ علوم سياسية: حماس أبدت مرونة في مواقفها من خطة ترامب

أكد الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، أن أجواء لقاءات شرم الشيخ إيجابية ومليئة بروح التفاؤل، مشيرًا إلى أن حركة حماس أبدت مرونة في مواقفها وأطلقت تصريحات إيجابية، معتبرًا أنها ترى المفاوضات فرصة حقيقية لوقف حرب الإبادة.



وأضاف في حواره ببرنامج “المشهد ” المذاع على قناة “ تن”: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فلا أعتقد أن حماس ستكون السبب، لأنها تدرك أهمية اغتنام الفرصة وعدم منح إسرائيل مبررًا لاستمرار الحرب".

وبيّن أن الحركة قد تُبدي مرونة في مسألة نزع السلاح بشرط وجود تعهد واضح بوقف إطلاق النار، مشددًا على أن التوصل إلى اتفاق سيكون في مصلحة الجميع – فلسطين، إسرائيل، والمنطقة بأكملها.

وختم كمال، حديثه بالإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يحضر التوقيع على الاتفاق حال إنجازه، لكون المبادرة المطروحة تحمل بصمته السياسية، موضحًا أن جهود ترامب لإقناع نتنياهو بقبول المبادرة كانت حاسمة، قائلاً إن "الحضور الأمريكي عنصر تاريخي لا غنى عنه في أي مفاوضات سلام".