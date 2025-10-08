قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهيئة الوطنية للانتخابات: 1392 متقدما في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب
الخارجية الأمريكية بعد دعوة الرئيس السيسي: ترامب قد يزور مصر إذا تم التوصل لاتفاق بشأن غزة
مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار
مجدي عبد الغني : اوعى فرحتكو بالتأهل تنسّيكو هدفي في كأس العالم
عراقجي ينفي اتصاله بويتكوف لاستئناف المفاوضات النووية
البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يمنع مؤتمرا للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية
القناة 12 العبرية: اتفاق محتمل مع حركة حماس خلال 24 إلى 36 ساعة المقبلة
اندلاع حريق في سيارة محملة قطن بأسيوط
رصيد "الإمارات المركزي" من الذهب يتخطى الـ 30 مليار درهم للمرة الأولى بنهاية أغسطس
ضي ترند هز المشاعر والقلوب.. اعرف أهم التحديات أمام مرضى المهق
الأهلي يُهنئ اتحاد الكرة ومنتخب مصر بالتأهل للمونديال
أجواء إيجابية.. أستاذ علوم سياسية: حماس أبدت مرونة في مواقفها من خطة ترامب

هاني حسين

أكد الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، أن أجواء لقاءات شرم الشيخ  إيجابية ومليئة بروح التفاؤل، مشيرًا إلى أن حركة حماس أبدت مرونة في مواقفها وأطلقت تصريحات إيجابية، معتبرًا أنها ترى المفاوضات فرصة حقيقية لوقف حرب الإبادة.


وأضاف في حواره ببرنامج “المشهد ” المذاع على قناة “ تن”: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فلا أعتقد أن حماس ستكون السبب، لأنها تدرك أهمية اغتنام الفرصة وعدم منح إسرائيل مبررًا لاستمرار الحرب".

وبيّن أن الحركة قد تُبدي مرونة في مسألة نزع السلاح بشرط وجود تعهد واضح بوقف إطلاق النار، مشددًا على أن التوصل إلى اتفاق سيكون في مصلحة الجميع – فلسطين، إسرائيل، والمنطقة بأكملها.

وختم كمال، حديثه بالإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يحضر التوقيع على الاتفاق حال إنجازه، لكون المبادرة المطروحة تحمل بصمته السياسية، موضحًا أن جهود ترامب لإقناع نتنياهو بقبول المبادرة كانت حاسمة، قائلاً إن "الحضور الأمريكي عنصر تاريخي لا غنى عنه في أي مفاوضات سلام".

