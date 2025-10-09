قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين : مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية
وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى تدمير حماس بعد عودة المحتجزين
تركيا : لا يُمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
باريس تستضيف اجتماعًا حول «اليوم التالي» في قطاع غزة
وديتا مصر أبرزها.. مباريات اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة
غناء ورقص.. إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى خلال عيد العرش اليهودي
مسئول أممي: يجب الإسراع في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
الأنبا جابرييل يستقبل وزيرة الدولة بالنمسا في مقر المطرانية بڤيينا|صور
أمطار غزيرة ليلاً وخفيفة صباحًا.. تفاصيل الأحوال الجوية بالإسكندرية
أكثر من 4 أيام خطر.. تحذير لمرضى الإنفلونزا| تفاصيل
ستارمر يطالب بالتطبيق الفوري وبشكل كامل لاتفاق غزة والسماح بدخول المساعدات
حكم الصلاة بالعطر على الملابس للرجال والنساء.. اعرف الضوابط الشرعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

النهاية على الطريق.. نجاة الابن من الموت بين يدي أبيه ورحيل الأخير في حادث بسوهاج | القصة الكاملة

فقيد سوهاج
فقيد سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

لم تكن رحلة أمين الشرطة صابر عبد اللاه ونجله إلى محافظة قنا سوى يوم عابر في حياة أبٍ اعتاد التضحية من أجل أسرته، لكن القدر كتب أن تكون تلك الرحلة الأخيرة في حياته.

"صابر"، الرجل الأربعيني المعروف بين أهالي شطورة بحسن خلقه وابتسامته الهادئة، خرج في الصباح بسيارته الخاصة، يحمل قلب أبٍ مطمئن على ابنه الذي سيخضع لكشف طبي، ولم يخطر بباله أن طريق العودة سيحمل له موعدًا مع القدر.

طريق الموت

على الطريق الزراعي، حيث تمتد الحقول الخضراء على الجانبين، كانت السيارة تمضي بهدوء قبل أن يفقد الأب السيطرة عليها فجأة، لتتحول اللحظة إلى مأساة، انقلبت السيارة مراتٍ عدة، وساد الصمت إلا من صوت تصادم الحديد بالأرض كان يزلزلها، ثم سكون الأب الأبدي.

نجا الابن بأعجوبة، مذهولًا لا يدرك كيف تبدلت الرحلة من فرحة بسلامته إلى وجع لا يُحتمل، بينما احتضن والده بين ذراعيه وهو يهمس باسمه محاولًا إيقاظه، لكن دون جدوى.

عم الحزن بيوت قرية شطورة، وتحولت صفحات التواصل إلى دفتر عزاء مفتوح يروي سيرة رجل عاش في خدمة الناس، محبًّا للخير، قريبًا من الجميع، رحل صابر تاركًا وراءه قصة أبٍ ضحى حتى آخر لحظة، لتبقى ذكراه شاهدة على أن بعض الرحلات تنتهي سريعًا، لكنها تخلّد أصحابها في قلوب من عرفوهم.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج آمين شرطة اب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

ترشيحاتنا

هيبتا

الجزء الثاني من فيلم هيبتا يحقق 3 ملايين جنيه في أول يوم عرض

الدكتور عمرو دوارة

وزير الثقافة ينعى المخرج والمؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة

ليوناردو دي كابريو

فيلم One Battle After Another يحقق أكثر من 100 مليون دولار عالميًا

بالصور

بإطلالات أنيقة .. العسيلي ونوف القمصاني حديث السوشيال ميديا من روما

محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته

تحذير: الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الاكتئاب

البطاطس
البطاطس
البطاطس

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد