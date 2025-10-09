النهاية على الطريق.. نجاة الابن من الموت بين يدي أبيه ورحيل الأخير في حادث بسوهاج | القصة الكاملة

لم تكن رحلة أمين الشرطة صابر عبد اللاه ونجله إلى محافظة قنا سوى يوم عابر في حياة أبٍ اعتاد التضحية من أجل أسرته، لكن القدر كتب أن تكون تلك الرحلة الأخيرة في حياته.

"صابر"، الرجل الأربعيني المعروف بين أهالي شطورة بحسن خلقه وابتسامته الهادئة، خرج في الصباح بسيارته الخاصة، يحمل قلب أبٍ مطمئن على ابنه الذي سيخضع لكشف طبي، ولم يخطر بباله أن طريق العودة سيحمل له موعدًا مع القدر.

طريق الموت

على الطريق الزراعي، حيث تمتد الحقول الخضراء على الجانبين، كانت السيارة تمضي بهدوء قبل أن يفقد الأب السيطرة عليها فجأة، لتتحول اللحظة إلى مأساة، انقلبت السيارة مراتٍ عدة، وساد الصمت إلا من صوت تصادم الحديد بالأرض كان يزلزلها، ثم سكون الأب الأبدي.

نجا الابن بأعجوبة، مذهولًا لا يدرك كيف تبدلت الرحلة من فرحة بسلامته إلى وجع لا يُحتمل، بينما احتضن والده بين ذراعيه وهو يهمس باسمه محاولًا إيقاظه، لكن دون جدوى.

عم الحزن بيوت قرية شطورة، وتحولت صفحات التواصل إلى دفتر عزاء مفتوح يروي سيرة رجل عاش في خدمة الناس، محبًّا للخير، قريبًا من الجميع، رحل صابر تاركًا وراءه قصة أبٍ ضحى حتى آخر لحظة، لتبقى ذكراه شاهدة على أن بعض الرحلات تنتهي سريعًا، لكنها تخلّد أصحابها في قلوب من عرفوهم.