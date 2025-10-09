أخبار البحر الأحمر.. حظر الأكياس البلاستيكية وغرامات تصل إلى نصف مليون جنيه

عقد اليوم اجتماع برئاسة كمال سليمان السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، لمناقشة آليات تفعيل قرار اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر رقم (11) لسنة 2023 بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، تنفيذًا لأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على بدء حملات التوعية والدعاية الخاصة بالقرار خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، على أن يتم تطبيق الحظر رسميًا اعتبارًا من الأول من ديسمبر القادم.

كما تقرر تشكيل لجنة من الجهات المعنية للمرور على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية لمتابعة التنفيذ والتأكد من الالتزام بالضوابط.

ووجّه السكرتير العام بتكليف الغرفة التجارية بتنظيم معرض للمنتجات الصديقة للبيئة كبدائل للأكياس البلاستيكية، دعمًا للجهود المبذولة للحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ما تمثله الأكياس البلاستيكية من أضرار جسيمة على البيئة والكائنات البحرية وصحة الإنسان، حيث تستغرق مئات السنين للتحلل وتتسبب في تلوث التربة والمياه، كما تؤدي إلى نفوق العديد من الكائنات البحرية التي تبتلعها عن طريق الخطأ، فضلًا عن انبعاث الغازات السامة الناتجة عن حرقها العشوائي.

كما شدد الاجتماع على تطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، مع توقيع غرامات مالية تتراوح من ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف جنيه، وفقًا لما نص عليه القانون، لضمان الالتزام الكامل بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية بالمحال التجارية والأسواق.

حضر الاجتماع رئيس مدينة الغردقة، وممثلو فرع جهاز شئون البيئة، والمحميات والإدارة العامة لشئون البيئة، ومديرو التموين والزراعة والطب البيطري، وجمعية هيبكا، ومدير مشروع الغردقة الخضراء، وممثلة المجمع الصناعي، وإدارة المخلفات الصلبة.