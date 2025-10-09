قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

قرار جديد في دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد إبراهيم فايق

إسلام دياب

قرّرت المحكمة المختصة تأجيل ثاني جلسات الدعوى المقدمة من الحكم محمد عادل ضد الإعلامي إبراهيم فايق والتي تطالبه بتعويض 10 ملايبن جنيه في القضية المعروفة بتسريبات الـ VAR، إداريًا لتزامن جلسة المحاكمة مع يوم الإجازة اليوم، لحين تحديد موعد للمحاكمة. 

وكان قد تم تحديد جلسة 25 سبتمبر الجاري لنظر  أولى جلسات الدعوى المقدمة من الحكم محمد عادل ضد الإعلامي إبراهيم فايق والتي تطالبه بتعويض 10 ملايين جنيه في القضية المعروفة بتسريبات الـ VAR.

وتقدم دفاع الحكم الدولي محمد عادل بدعوى تعويض بمبلغ 10 ملايين جنيه ضد الإعلامي إبراهيم فايق في قضية تسريبات الـ VAR.

وتقدم الحكم الدولي محمد عادل، ببلاغين ضد شركة الـ VAR والاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن التسريب الصوتي خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

قال محامي الحكم محمد عادل أنه سوف يرفع دعوى مدنية بـ 10 ملايين تعويض عقب صدور حكم محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم الإعلامي ابراهيم فايق وصحفي 100 ألف جنيه لكل منهما في واقعة وسريب فيديوهات غرفة الفار.

وأوضح في تصريحات خاصة لصدى البلد انه، سوف يرفع دعوتين مدنيتين مفصلتين، موضحا أن الدعوى الاولى ضد الإعلامي إبراهيم فايق وسوف نطالب بتعويض مدني 10 ملايين جنيه والدعوة الأخرى ضد الصحفي أحمد عبدالباسط، بمبلغ 10 ملايين جنيه وذلك لاتهامها بتسريب فيديوهات غرفة الفار.

و قررت محكمة استئناف القاهرة تخفيف الحكم على   الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبدالباسط، في قضية التسريب الصوتي الخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي المعروفة إعلاميا بـ"قضية تسريب الفار للغرامة 100 الف جنيه.

الحكم محمد عادل الإعلامي إبراهيم فايق إبراهيم فايق تسريبات الـ VAR دعوى تعويض

