استبعاد مدير مدرسة ومعلمة بطوخ لحين التحقيق في ضرب طالب

قرر مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، استبعاد مدير مدرسة ومعلمة في واقعة الاعتداء على طالب بالصف الخامس الابتدائي بإحدى مدارس إدارة طوخ التعليمية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.



ويأتي القرار في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالقليوبية على متابعة سير العملية التعليمية، والتصدي لأي تجاوزات قد تمس الطلاب أو تؤثر على البيئة المدرسية.



وأكد وكيل الوزارة أن المديرية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي واقعة من هذا النوع، حفاظًا على حقوق الطلاب وضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للتعلم.



وشهدت إحدى المدارس التابعة لإدارة طوخ التعليمية بمحافظة القليوبية، واقعة تعدي معلمة على طالب بالصف الخامس الابتدائي بالضرب، ما أسفر عن إصابته في أنحاء متفرقة من جسده.



وقالت والدة الطالب، في شكوى تقدمت بها إلى إدارة طوخ التعليمية، إنها فوجئت عقب انتهاء اليوم الدراسي بوجود آثار ضرب واضحة على جسد نجلها وأسفل عينه، مضيفة أنها توجهت إلى إدارة مدرسة طوخ لتقديم شكوى، إلا أنها لم تجد أي إجراء ضد المعلمة المتهمة.