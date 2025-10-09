قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقابة الصحفيين تثمّن الجهود المصرية وترحّب بوقف حرب غزة وتحيّي صمود الفلسطينيين
نداء عاجل من وزارة الداخلية والدفاع المدني للفلسطينين في قطاع غزة
الأمم المتحدة: فرقنا جاهزة لتحريك شاحنات المساعدات في غزة
كونسيساو يصل السعودية لبدء مهمته مع اتحاد جدة
كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد فيتنام من حيث استهلاك الفرد لـ الراميون
حماس تتهم نتنياهو بمحاولة تفجيــر اتفاق وقف إطلاق النار قبل تطبيقه |تفاصيل
وزارة الصناعة تعلن تفاصيل الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات
منتخب مصر من كازابلانكا لـ القاهرة: أنجزنا المهمة وفي الطريق راجعين
مدبولى يؤكد دعم مصر لتدشين منصات إلكترونية مشتركةمع الكوميسا
الجيزة: قطع المياه عن بعض مناطق الهرم .. اعرف المواعيد والأماكن
فيديوهات خادشة للحياء.. إحالة طليق البلوجر هدير عبدالرازق للمحاكمة
احتفالا بانتهاء الحرب.. علم فلسطين يرفرف بجانب علم مصر في سماء شرم الشيخ
صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة يشارك في معرض AccessAbilities Expo 2025

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

يشارك صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة «عطاء» في فعاليات معرض AccessAbilities Expo 2025، المقام في دبي خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2025، وهو الحدث الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط المخصص لمنتجات وخدمات وتقنيات دعم الأشخاص ذوي الإعاقة. 

ويُعد المعرض منصة رائدة تجمع تحت سقف واحد الشركات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الربحية لعرض أحدث الابتكارات والحلول التي تسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة أكثر من 250 جهة و15,000 زائر من 70 دولة، لاستعراض التطورات في مجالات التعليم، والتأهيل، والتوظيف، والسياحة الميسّرة، والتقنيات الداعمة.

وفي هذا السياق، أكدت  أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق “عطاء”، أن مشاركة الصندوق في المعرض تأتي لعرض النموذج الفريد الذي يقدمه الصندوق في مجال التمويل الخيري المستدام وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أمام العالم العربي، وفي الوقت ذاته للاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات الدولية بما يسهم في تطوير أجندة الإعاقة في مصر وتعزيز جهود الدمج والتمكين المستدام.

وأوضحت الرفاعي أن جناح الصندوق في المعرض يستعرض تجربته الرائدة في التمويل المستدام عبر منظومة الوقف الخيري الاستثماري، حيث تُستثمر المساهمات المالية في أدوات آمنة يوجَّه عائدها لتمويل مشروعات تنموية تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف محافظات مصر. كما يولي الصندوق أهمية خاصة لتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم الأثر الاجتماعي.

كما يستعرض الصندوق خلال المعرض مفهوم “رحلة الوثيقة” التي توضح كيفية مساهمة الأفراد والمؤسسات في سلسلة متكاملة من العطاء المستدام تبدأ بشراء الوثيقة الاستثمارية وتنتهي بتمويل مشروعات ذات أثر اجتماعي دائم. ويبرز الصندوق كذلك نهجه في التمويل القائم على المسار المزدوج، الذي يجمع بين تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مباشر، وتطوير النظم والسياسات والخدمات المجتمعية لتصبح أكثر شمولاً واستدامة.

 الجدير بالذكر أن صندوق “عطاء” هو أول صندوق استثمار خيري يُنشأ في مصر، ويُعد نموذجاً رائداً في ضمان استدامة التمويل من خلال استثمار رأس المال وتوجيه العوائد فقط لدعم المشروعات، مع وجود فصل واضح بين إدارة الأموال وتنفيذ المشروعات الخيرية. وتتولى شركة متخصصة مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية إدارة محفظة الصندوق الاستثمارية، بما يعزز من الرقابة والشفافية ويرسخ الثقة في آلياته.ويتيح الصندوق للأفراد والشركات والمؤسسات شراء وثائقه الاستثمارية من خلال فروع عدد من البنوك المصرية، إضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

