الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

سليم الترك: شخصية زياد في مسلسل لينك فيها تحديات كتير وعجبني موضوع اللينكات

سليم الترك
سليم الترك

تحدث الفنان سليم الترك عن تجربته فى مسلسل «لينك»، معربًا عن سعادته بالمشاركة فى العمل الذى يقدّم رسالة اجتماعية مهمة.

 وقال:"أقدم شخصية زياد، طالب فى آخر سنة بالجامعة، شخصية واقعية جدًا، عنده أمل يحقق حاجات معينة، وعنده شغف بالتصوير وبيحب ينزل فيديوهاته على التيك توك، أكتر حاجة بيستمتع بيها هى صناعة الفيديوهات، لكن أهله فى المسلسل بيرفضوا التصرفات دى".

وأضاف سليم:

"الشخصية فيها جوانب الجمهور ممكن يحبها وممكن يكرهها فى نفس الوقت، وده اللى جذبنى للدور لأنه مش نمطى ومليان تفاصيل من الحياة اليومية".

وعن أجواء العمل قال:

"استمتعت جدًا بالشغل مع كل الممثلين، كلهم عندهم روح تعاون جميلة – أستاذ سيد رجب، ورانيا يوسف، وفرح الزاهد، ومحمود ياسين جونيور – وكنا كلنا بنشتغل كأننا عيلة واحدة. الشغل مع المخرج محمد عبد الرحمن حماقى كان مريح وسلس جدًا، واتعلمت منه حاجات كتير".

ووصف سليم أجواء التصوير بأنها تشبه بيت العائلة، مشيرًا إلى أن أكثر ما أعجبه فى العمل هو هدفه ورسالة التوعية التى يقدمها:

"اللى شدنى إن المسلسل له هدف حقيقى، وبيناقش موضوع اللينكات اللى بتتبعت على الموبايل، وبيحذر الناس من خطورتها بطريقة درامية".

واختتم سليم حديثه قائلًا:

"بشكر شركة الإنتاج إيمالاين على توفير مناخ جيد للإبداع، وبنصح الجمهور يتابع المسلسل يوم السبت الجاى، لأنهم حيشوفوا دراما مختلفة فعلاً".

مواعيد عرض المسلسل
مسلسل لينك، والمقرر عرضه حصريا على قناة Dmc  بالإضافة لمنصة watch it، بداية من يوم السبت الموافق، 11 أكتوبر الجاري، الساعة السابعة مساء من بطولة سيد رجب ورانيا يوسف ومجموعة من النجوم.

قصة مسلسل لينك

المسلسل يتناول قضية النصب الإلكتروني وما يسببه من معاناة كبيرة للأشخاص والعائلات، حيث يسلط الضوء على الكيفية التي يقع بها الضحايا فى فخ المحتالين عبر الإنترنت، وما ينتج عن ذلك من مشكلات مادية ونفسية واجتماعية تهدد استقرار الكثير من الأسر، هذا بالإضافة إلى التطرق للعديد من القضايا الاجتماعية الأخرى مثل العلاقات العائلية وحياة الجيران مع بعضهما مع قضايا الشباب المختلفة.

أبطال مسلسل لينك

مسلسل "لينك" بطولة سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، تامر فرج، زينب العبد، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، آية عبد الرازق والعمل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، ومن إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال.

سليم الترك مسلسل لينك رانيا يوسف

