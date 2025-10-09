مصر أرست دعائم السلام.. مستقبل وطن يشيد بنجاح مفاوضات وقف حرب غزة

أعرب حزب مستقبل وطن عن بالغ تقديره للنجاح الباهر الذي حققته الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاقا من المسئولية التاريخية الثابتة تجاه الأشقاء الفلسطينيين، في التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة من شرم الشيخ أرض السلام، بعد عامين من المعاناة، ونتيجة المساعي الدبلوماسية المضنية التي قادتها مصر بمشاركة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف منح سكان قطاع غزة نافذة أمل، وتخفيف المعاناة الناجمة عن استمرار العمليات القتالية ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

ولفت الحزب إلى أن الإصرار المصري المتواصل منذ بداية الأزمة على تقريب وجهات النظر وإقناع كافة الأطراف بالقبول بالهدنة يعكس عمق التضامن مع الشعب الفلسطيني والإصرار على إنهاء معاناته الإنسانية، ويرى أن قدرة المؤسسات المصرية المعنية بالتفاوض على تحريك الجمود السياسي الذي رافق الأزمة هي بمثابة شهادة ثقة في فاعلية الدور المصري، كما أنها تمثل اختراق لمعطيات إقليمية ودولية بالغة التعقيد على المستويين السياسي والميداني، ارتبطت بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني وازدادت تشابكا مع تصاعد الأحداث.

وأشار حزب مستقبل وطن إلى أن النجاح الدبلوماسي في إقرار وقف إطلاق النار هو جزء من رؤية استراتيجية متكاملة تتبناها الدولة المصرية، لا تقتصر على وقف إطلاق النار بل تمتد لصياغة مقترحات شاملة تساعد في تحقيق الاستقرار وإرساء أسس ودعائم السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم.