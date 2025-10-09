قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرحة السلام.. طائرات تحمل علم مصر وفلسطين ترفرف في سماء مدينة شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات : اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح شهد تقدم 341 بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب
رئيس كينيا يعرب عن تقديره للرئيس السيسي وجهود مصر في التوصل لوقف إطلاق نار بقطاع غزة
بعد لقاء الرئيس السيسي.. ويتكوف وكوشنر يصلان إلى إلى تل أبيب
حالة الطقس غدا.. جو مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى في القاهرة 28
برلماني: اتفاق شرم الشيخ خطوة مفصلية نحو سلام عادل واستقرار شامل لفلسطين والمنطقة
عضو بالشيوخ: مصر بفضل الرئيس السيسي أعادت للسياسة معناها وللمنطقة عقلها
ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.. بوابة المستقبل في معرض دمنهور للكتاب
رموز الكرة المصرية يطمئنون على الكابتن حسن شحاتة بالمستشفى.. ووزير الصحة ينقل له تحيات الرئيس السيسي
341 مرشحا للنظام الفردى في اليوم الثاني لفتح باب الترشح بانتخابات مجلس النواب
الأزهر عن اتفاق شرم الشيخ: نقدر جهود الرئيس السيسى والأمير تميم وترامب
الرئيس الكيني يلتقى مدبولي لبحث مجالات التعاون المشترك
محافظات

جامعة قناة السويس تنظم ندوة "المشاركة المجتمعية وتنمية المجتمع" لطالبات مدرسة الإسراء والمعراج

الفاعليات
الفاعليات
الإسماعيلية انجي هيبة

نظمت جامعة قناة السويس ندوة  المشاركة المجتمعية وتنمية المجتمع ، وذلك تحت رعاية  الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة،الذى أكد ان المشاركة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الجامعة تؤمن بدورها كشريك فاعل في خدمة المجتمع وتنميته، من خلال برامجها وأنشطتها المختلفة التي تستهدف جميع فئات المجتمع.

وأوضح "مندور"  أن جامعة قناة السويس تسعى دائماً إلى تعزيز روح المبادرة والانتماء والمسؤولية المجتمعية لدى طلابها، وتعمل على تمكينهم من الإسهام الإيجابي في تطوير بيئتهم المحلية، مؤكداً أن التنمية الحقيقية تبدأ من وعي المواطن بأهمية دوره ومشاركته الفعالة في خدمة مجتمعه.

فيما أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن هذه الندوة تأتي في إطار خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، والتي تهدف إلى نشر ثقافة المشاركة والمسؤولية المجتمعية بين طلاب المدارس والجامعات.

وأكدت أن الجامعة تؤمن بأن التنمية ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي عمل تشاركي يتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني، مشيدة بالتعاون المستمر مع مديرية التربية والتعليم في تنفيذ مثل هذه المبادرات التوعوية التي تسهم في إعداد جيل واعٍ بقضايا مجتمعه ومشارك بفاعلية في تنميته.

واقيمت الندوة  بمدرسة الإسراء والمعراج الاعدادية بنات وقد جاءت الندوة بالتعاون بين إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة و إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم، وتحت إشراف علمي من كلية  الآداب والعلوم الإنسانية بإشراف الدكتور  محمود الضبع عميد الكلية و بإشراف تنفيذي الدكتور جمال الوكيل  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حاضر بالندوة الدكتور عمر محمد بخيت عبد الله المدرس بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية  والذي أوضح مفهوم المشاركة المجتمعية والفرق بين المشاركة الاجتماعية والمجتمعية  وأشاد بتأثر المشاركة على الطلاب وأفراد المجتمع وكيفيه المشاركة في عمل مبادرة تنموية وفي نهاية الندوه شارك الطلاب بمشاركة فعاله .

شهدت الندوة مشاركة 48 طالبة  في أجواء تفاعلية، وقام بتنظيمها الأستاذ محمد عثمان مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

