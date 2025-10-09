دي يونج يحسم الجدل حول مستقبله مع برشلونة: أريد البقاء حتى نهاية مسيرتي

خرج النجم الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة الإسباني، عن صمته وتحدث للمرة الأولى عن مستقبله مع الفريق الكتالوني، مؤكدًا رغبته في تجديد عقده والاستمرار داخل صفوف النادي لسنوات طويلة.

وينتهي عقد دي يونج الحالي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، إلا أن تقارير صحفية أوروبية أكدت خلال الأيام الماضية أن إدارة النادي بصدد تمديد عقد اللاعب حتى يونيو 2029، في ظل تمسك المدرب تشافي هيرنانديز ببقائه ضمن مشروع الفريق للمواسم المقبلة.

ويتواجد دي يونج حاليًا في معسكر منتخب هولندا استعدادًا لخوض التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي تُقام نسختها المقبلة في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وفي تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال دي يونج:"لقد قلت دائمًا إنني أرغب في تجديد عقدي مع برشلونة، والأمر أصبح قريبًا جدًا من الإعلان الرسمي، لكن لا يمكنني التحدث بتفاصيل في الوقت الحالي."

وأضاف النجم الهولندي مؤكدًا ارتباطه العاطفي بالنادي الكتالوني:"آمل أن أبقى في برشلونة حتى نهاية مسيرتي. هذا هو المكان الذي حلمت باللعب فيه منذ طفولتي، والآن لدينا فريق شاب يملك مستقبلًا واعدًا، وأتمنى أن نحقق البطولات الكبرى معًا."

ويُعد دي يونج، البالغ من العمر 28 عامًا، أحد الركائز الأساسية في صفوف برشلونة منذ انضمامه عام 2019 قادمًا من أياكس الهولندي، حيث قدّم مستويات مميزة جعلته أحد أهم لاعبي خط الوسط في أوروبا.