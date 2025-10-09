قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النباشون في سوهاج .. خطر صامت يهدد الشوارع وممتلكات المواطنين
كوشنر وويتكوف ينضمان لاجتماع إسرائيلي لمناقشة خطة وقف الحرب بغزة
الحكومة تعلن ارتفاع طلبات الاستثمار غير المباشر لـ 270.4 مليار جنيه..تفاصيل
أبو العينين: هذه الوزارة اتعرض عليا اتولى قيادتها من كام سنة ورفضت
مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد الزيادة الجديدة .. جدول كامل
محمد أبو العينين: ما يحدث في غزة مأساة إنسانية والرئيس السيسي بطل يسجل التاريخ دوره
أول تصريح لـ ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين بعد التوصل لاتفاق غزة
رئيس وزراء أستراليا يرحب بخطة السلام بين إسرائيل وحماس ويدعو إلى الالتزام بتنفيذها
سرقوا كولدير ميه وشدّوا غطا عربية وداروه بيه| مشهد مثير للصوص بسوهاج
ترامب: أوقفت 8 حروب في 8 أشهر.. وبعض الأشخاص لا يستحقون نوبل للسلام
أبو العينين: قالولي البلد مش عاوزة مصانع سيراميك .. وتحملت التكاليف بعد سنتين تأخير
تطورات جديدة في ملف بيع مانشستر يونايتد وسط شائعات عن استحواذ من الشرق الأوسط

حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن مستجدات جديدة تتعلق بمستقبل نادي مانشستر يونايتد، في ظل تزايد الشائعات حول نية عائلة جلايزر المالكة للنادي بيع حصتها لمستثمر جديد خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما أوردته شبكة "talkSPORT"، لا تزال عائلة جلايزر تُقدر قيمة مانشستر يونايتد بأكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني، رغم تراجع نتائج الفريق، وسط أنباء عن اهتمام مستثمرين من الشرق الأوسط بالاستحواذ على النادي الإنجليزي العريق.

وأثار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، جدلاً واسعًا بين جماهير مانشستر يونايتد، بعدما كتب عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا):"أفضل خبر سمعته اليوم أن مانشستر يونايتد في مرحلة متقدمة من صفقة بيع النادي لمستثمر جديد، وآمل أن يكون الملاك الجدد أفضل من السابقين".

وأشار التقرير إلى أن المجموعة التي يُعتقد أن آل الشيخ أشار إليها مقرها في الإمارات العربية المتحدة، وأنها بدأت التواصل مع عدد من أساطير مانشستر يونايتد لبحث إمكانية مشاركتهم في الاستثمار.

وكانت عائلة جلايزر قد باعت في وقت سابق حصة أقلية لمجموعة "إنيوس" التابعة للملياردير البريطاني السير جيم راتكليف، مع وجود بند في العقد يُلزم راتكليف ببيع أسهمه أو مطابقة أي عرض جديد في حال قررت العائلة بيع النادي بالكامل.

ورغم تراجع أداء مانشستر يونايتد وغيابه عن دوري أبطال أوروبا، فإن عائلة جلايزر متمسكة بتقييمها المرتفع للنادي، مستندة إلى الخطط المستقبلية التي يقودها راتكليف، وعلى رأسها مشروع بناء ملعب جديد.

وأكدت المصادر أن آل الشيخ لا ينوي الدخول في استثمار مباشر داخل مانشستر يونايتد، موضحًا أن ما نشره كان من باب التشجيع للنادي الذي يُعد من الفرق التي يفضلها، وليس إعلانًا رسميًا عن نية شراء أو استحواذ.

