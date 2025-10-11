قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قوات الحماية المدنية تخمد نيران حريق أعلى سطح مخزن سكر بطنطا
حكاية مليون جنيه ملهاش صاحب في زفتى بالغربية | تفاصيل
AFB: وقوع 30 قتيلا في هجوم بمسيرة على الفاشر غرب السودان
بعد مقتـ ل21 شخصا.. الأمم المتحدة تحث أمريكا على ضبط النفس مع تصاعد التوتر مع فنزويلا
الرئيس السيسي: فوز العناني يجسد التقدير الدولي لإرث مصر وإسهاماتها الفكرية
الصناعة: طرح 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري بـ12 مجمعاً في 11 محافظة
المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال دمر 300 ألف وحدة سكنية وهجر مليوني إنسان قسرا
تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة
عودة ربع مليون نازح إلى شمال غزة عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين
بينهم 7 أجانب.. سقوط عصابة مخدرات بحوزتها حشيش وإكستاكسى بـ 127 مليون جنيه
تجربة الوجوه الجديدة.. حسام حسن يُجهز المنتخب لكأس الأمم الإفريقية |فيديو
د. هبة عيد تكتب: المزحة التي خرجت عن السيطرة.. عندما يتحول الذكاء الاصطناعي إلى فوضى رقمية

د. هبة عيد
لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية متطورة نتابع أخبارها في العالم، بل أصبح جزءًا من تفاصيل حياتنا اليومية، يتسلل إلى تواصلنا، وتعليمنا، وأحيانًا… إلى عقول أبنائنا دون أن ندري. 

وبينما تتقدم بعض المجتمعات بخطوات ثابتة للاستفادة منه في التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال، ظهر في المقابل اتجاه سلبي يستغل هذه التقنية بشكل عبثي، خصوصًا بين بعض المراهقين والشباب على شبكات التواصل الاجتماعي.

انتشرت في الآونة الأخيرة موجة من ما يسمى بمقاطع المقالب المصطنعة بالذكاء الاصطناعي؛ حيث يتم استخدام أدوات التزييف الصوتي والبصري لتقليد أشخاص، أو اصطناع مواقف مضللة، أو نشر محتوى ساخر مسموم تحت شعار "مجرد هزار". ومع الوقت، خرجت المزحة عن إطارها الطبيعي لم تعد بريئة ولا مضحكة، بل تحولت إلى تشويه، وتنمّر، وابتزاز، واختراق للخصوصية.

المشكلة هنا ليست في الذكاء الاصطناعي نفسه، فهو في جوهره أداة؛ يمكن أن يصنع نهضة معرفية أو يشعل فوضى أخلاقية. الخطر الحقيقي يكمن في العقل الذي يستخدمه فهل يوجهه بعلم ووعي؟ أم يطلقه بلا قيم ولا مسؤولية؟.

ما لا يدركه البعض بأن ما يسمى "مقلبًا" اليوم قد يتحول غدًا إلى قضية قانونية، أو أزمة نفسية لشخص ما، أو فتنة اجتماعية تترك أثرًا لا يمحى. فهناك من فقدوا وظائفهم بسبب محتوى مزيف، وهناك من تعرضوا للتشهير، ومن انسحبوا اجتماعيًا بسبب ضغوط السخرية الرقمية. تلك ليست تسلية… بل عنف رقمي يرتدي قناع الضحك.

وبرغم ذلك، لا يمكن أن نقف أمام المشهد مكتوفي الأيدي. لسنا ضد التطور، ولا نخشى التقنية، بل نحن ضد استخدامها بلا وعي. لذلك أصبح من الضروري أن يتحول المجتمع بكل مؤسساته—الأسرة، والمدرسة، والإعلام، والمسؤولين—إلى خط دفاع تربوي وأخلاقي يحمي الأجيال من الانجراف خلف الاستخدام السلبي للتكنولوجيا.

وهنا تظهر أهمية المبادرات التوعوية التي تهدف إلى غرس ثقافة المسؤولية الرقمية، وتعليم مهارات الأمان الإلكتروني، وترسيخ قيم الاحترام والأخلاق أثناء استخدام الذكاء الاصطناعي. فالتوعية لم تعد رفاهية، بل أصبحت واجبًا وطنيًا وإنسانيًا؛ لأن حماية العقول لا تقل أهمية عن حماية الحدود.

إننا لا نحارب الضحك أو الإبداع أو التكنولوجيا، بل نحارب الفوضى حين ترتدي ثوب التكنولوجيا. واليوم، نحن بحاجة إلى جيل لا يخاف من الذكاء الاصطناعي بل يفهمه، لا يستخدمه للسخرية بل للإبداع، لا ينجرف بهوية رقمية مزيفة بل يبني هويته الواعية الحرة.

وفي النهاية علينا أن نعلم بأن المزحة التي تجرح ليست مزحة، والذكاء بلا أخلاق يصبح خطرًا، والتقنية بلا وعي تتحول إلى سلاح. ومن هنا تبدأ مسؤوليتنا جميعا، أن نصنع وعيًا يحمي الإنسان قبل أن يواكب العصر.

زلزال

بقوة 7.8ريختر .. زلزال عنيف يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

صفارات الإنذار

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة عيلي هزاف.. والاحتلال يقتحم قرية المغير

أسعار السجائر

ترقب لموعد أول زيادة.. أسعار السجائر المحلي والمستورد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

كريم عبد العزيز وإياد نصار

إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور

حسام حسن

حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 11-10-2025

اسعار النفط

ترامب : سعر النفط سيصل إلى أقل من دولارين للجالون قريبا

حملات مرورية

82 حالة تعاطى مخدرات.. حملات مكثفة على قائدى أتوبيسات المدارس

مدرسة

إصابات بالوجه.. طالب يلقى حجارة على زميله داخل مدرسة بالقاهرة

المتهم

شركات وهمية.. القبض على شخص نصب على مواطنين بالقاهرة

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

فستان ناعم .. مي حلمي تستعرض رشاقتها

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

