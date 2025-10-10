ريهام الجعفري: غزة تحتاج إلى أكثر من ألف شاحنة يوميا

قالت ريهام الجعفري، مسؤولة التواصل بمؤسسة أكشن إيد الدولية في فلسطين، إن التقديرات الرسمية وغير الرسمية تشير إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى أكثر من ألف شاحنة يوميًا لتجاوز مرحلة المعاناة والمجاعة وإطلاق عملية تعافٍ حقيقية.

وأوضحت أن ما تم الإعلان عنه أو ما تردد في وسائل الإعلام من دخول بين 400 و600 شاحنة يوميًا لا يكفي، مشيرة إلى أن احتياجات القطاع لا تقتصر على المواد الغذائية فقط بل تشمل الإيواء والوقود والمستلزمات الطبية والمواد التجارية ومعدات إعادة الإعمار.

وأضافت الجعفري في تصريح لقناة القاهرة الإخبارية أن القطاع فقد تقريبا كل مقومات الحياة، ولفتت إلى أن فتح جميع المعابر أمام القوافل التجارية والإنسانية وإزالة القيود على البضائع أمر حاسم لتمكين الأسواق من العمل وبدء إعادة تشغيل المستشفيات ومحطات المياه والمدارس والمطابخ المجتمعية.

وشددت على ضرورة إدخال كميات كبيرة من الوقود لتشغيل البنية الأساسية وإدخال الآليات الثقيلة لإزالة الركام وبدء عمليات الإعمار.

وأكدت ريهام الجعفري أن أي حلول مؤقتة لا تغني عن إزالة القيود الدائمة على وصول المساعدات والبضائع، محذرة من أن سياسات المنع أو التقنين في إدخال الشاحنات تُستغل سياسياً وتُعمق معاناة السكان.

ودعت إلى التزام واضح بفتح المعابر بشكل كامل والسماح بدخول الشاحنات التجارية بكامل طاقتها لضمان تعافٍ مستدام ووقف معاقبة المدنيين عبر تقييد الإمدادات الأساسية.