بعد وقوع حادث تصادم.. إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على طريق الخانكة - السلام

عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها بطريق السلام – الخانكة بمحافظة القليوبية، عقب رفع آثار حادث انقلاب ميكروباص، والذي أسفر عن إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى الخانكة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد البطوطي، مدير الإدارة العامة للمرور بالقليوبية يفيد بوقوع الحادث، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين ورفع المركبة من الطريق.

وجرى إعادة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي بعد إزالة آثار الحادث بمعرفة رجال المرور، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.