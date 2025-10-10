قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيسة وكالة الاستثمار في تتارستان لـ صدى البلد : مصر بوابتنا الاستراتيجية لأفريقيا
عمرو أديب: غزة تحتاج 75 مليار دولار ومش بعيد نري ترامب مع الأسرى
ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة
درة تقابل أحمد العوضي في علي كلاي.. وتواصل تصوير الست لما
أحمد فايق يحذر من خطورة محتوى السوشيال ميديا على الأطفال
العالم قادم لشرم الشيخ| عمرو أديب: شيء ضخم جدا هيحصل عندنا.. قيادات ورؤساء مش بس ترامب
إليسا: فضل شاكر من أهم الأصوات في العالم العربي
ترتيب دورى المحترفين بعد مباريات الجولة الثامنة
آية يكرهها الشيطان والجن وتطردهم من المنزل والجسد.. اقرأها الآن
قصة 3 جنود اختفوا خلال حرب أكتوبر.. قناص يروي الحكاية
وثيقة تكشف خريطة تنفيذ خطة ترامب بغزة | تفاصيل
مواعيد مباريات كأس السوبر المصرى في الإمارات.. تبدأ 6 نوفمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ماجدة خيرالله: فيلم فيها إيه يعني هادئ وأحداثه منطقية

بوستر فيلم فيها إيه يعني
بوستر فيلم فيها إيه يعني
سعيد فراج

أعربت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، عن إعجابها بفيلم فيها ايه يعني، للفنان ماجد الكدواني والفنانة غادة عادل، بعد نجاحه في دور العرض السينمائي وتحقيق إيرادات عالية. 

وقالت ماجدة خيرالله، في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، إن فيلم فيها إيه يعني، هادئ الأحداث وصراعه منطقي والأداء التمثيلي مميز سواء من ناحية ماجد الكدواني أو غادة عادل، وأسماء جلال ومصطفى غريب. 

وأوضحت ماجدة خيرالله، أن فيلم فيها إيه يعني، يستهدف جميع الأعمار فهو لتنوع شخصياته من الجد (ماجد الكدواني) والابنة (أسماء جلال) وزوجها (مصطفى غريب) أو الحفيدة، مشيرة إلى أن تركيبة شخصية أسماء جلال، المتحكمة ولدت الصراع في بداية الأحداث بشكل منطقي حتى النهاية.

إيرادات فيلم فيها ايه يعني

تصدر فيلم فيها إيه يعني بطولة النجم ماجد الكدواني الإيرادات، حيث حقق أمس الخميس، إيرادات بلغت 6 ملايين و6 الاف و338 جنيهاً، ليحقق 30 مليوناً و731 الفاً و419 جنيهاً خلال 9 أيام عرض بالسينمات في مصر.

فيلم فيها إيه يعني

فيلم فيها ايه يعني تدور أحداثه فى إطار كوميدى رومانسى، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب فى أى وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

أبطال فيلم فيها ايه يعني

فيلم "فيها إيه يعنى" من بطولة ماجد الكدوانى، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفي عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.

يذكر أن الفنان ماجد الكدوانى حجز مكانه مبكراً فى سباق الدراما الرمضانية لعام 2026، بعدما تعاقد على تقديم مسلسل جديد يحمل عنوان سنة أولى طلاق، ليكون هذا العمل بمثابة الانطلاقة الأولى له كبطل مطلق فى الدراما التلفزيونية خلال الشهر الكريم، وذلك بعد سنوات طويلة من النجاحات التى ارتبط اسمه فيها بشكل أكبر بعالم السينما.

أما غادة عادل يعرض لها حاليا الجزء الثاني من مسلسل وتر حساس، ويشارك في بطولته كل من: محمد علاء، إنجي المقدم، هيدى كرم، كمال أبو رية، محمد محمود عبد العزيز، هاجر عفيفى، رانيا منصور، إلهام وجدى، محمد العمروسى، نورا عبد الرحمن، شريف الشعشاعى، عزوز عادل، تميم عبده، لطيفة فهمى .

ماجدة خيرالله ماجد الكدواني غادة عادل الفنانة غادة عادل مصطفى غريب أسماء جلال فيها ايه يعني فيلم فيها ايه يعني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

بطاقه التموين

متاح الآن.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال استمارة تحديث البيانات؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

ازي تبعت شكوي أو استغاثة لمجلس الوزراء

من مكانك .. كيف ترسل شكوي أو استغاثة لمجلس الوزراء؟

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات

بدعم من وزارة الاتصالات.. تفاصيل BMW ConnectedDrive

معرض دولى

تفاصيل افتتاح معرض شيري العالمي

نيسان

نيسان تعيد افتتاح صالة عرض Al Alamia for Trading

بالصور

الشعور المستمر بالإرهاق.. نقص الحديد في الجسم أحد الأسباب

أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية

فيديو

ياس سوروب

سوروب يتحدث عن جمهور الأهلي وأهدافه مع الفريق

الفائزة بجائزة نوبل للسلام ٢٠٢٥

ماريا كورينا ماتشادو.. مناضلة فنزويلية تحصد جائزة نوبل للسلام 2025

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد