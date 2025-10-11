رانيا فريد شوقي: الإسكندرية ليها مكانة خاصة في قلبي.. فيديو

تحدثت الفنانة رانيا فريد شوقي عن حبها الكبير لمحافظة الإسكندرية، وكشفت عن ذكريات عائلية تربطها بالمدينة منذ طفولتها وحتى اليوم، مؤكدة أن الجمهور الإسكندراني يحتفظ بذكريات جميلة معها ومع والدها الفنان الراحل فريد شوقي.

وأوضحت رانيا فريد شوقي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: "الجمهور في إسكندرية متابع جدًا، فاكرين كل أعمالي تقريبًا، لكن أكتر الحاجات اللي بيكلموني عنها هي الأعمال اللي كنت فيها بنت البلد الإسكندرانية، زي مسلسل (الصقر شاهين) اللي كنت بتكلم فيه باللهجة الإسكندراني، وكمان فيلم (قطة في سوق السمك) اللي صورناه كله في المينا عند الصيادين".

وأضافت راني فريد شوقي، قائلة: "استقبال الناس كان رائع، وحبهم الكبير لفريد شوقي خلاني أحس إنهم شايليني فوق راسهم. محبتهم لوالدي ما زالت عايشة وأنا عمري ما أنسى.. فريد شوقي كان بيحب إسكندرية جدًا، وإحنا عندنا شاليه في المعمورة لحد النهارده، كنا بنقضي فيه كل الصيف بعد ما المدارس تخلص".

وعن زياراتها المتكررة للمعمورة، كشفت رانيا فريد شوقي، قائلة: "أنا هنا عشان المهرجان، فهقعد كذا يوم وعندي فرصة أروح المعمورة.. مش دايمًا بقدر أروح لما بنزل إسكندرية، بس المرة دي لازم أروح، دي بالنسبالي مش مجرد منطقة، دي ذكريات عمر".

