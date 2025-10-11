قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقوة 7.8ريختر .. زلزال عنيف يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 11-10-2025
3 ظواهر جوية.. توقعات طقس اليوم السبت 11 أكتوبر
ترامب : سعر النفط سيصل إلى أقل من دولارين للجالون قريبا
بطولة كأس العرب.. منتخب مصر الثاني يستعد لخوض ودية البحرين
موعد صرف معاشات نوفمبر بعد الزيادة الأخيرة
فنزويلا توجه نداءا عاجلا لمجلس الامن لمواجهة العدوان الأمريكي
بعد 20 سنة من العمل والإبداع.. مشروع مصري يحصد جائزة الآغا خان للعمارة
وجهة عربية تنتظر عماد النحاس بعد رحيله عن الأهلي
منتخب مصر يخوض تدريبه باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة غينيا بيساو
ليلى علوي: تقدير و حب الناس أعظم تكريم في حياتي
ترامب يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين
رانيا فريد شوقي: الإسكندرية ليها مكانة خاصة في قلبي.. فيديو

تحدثت الفنانة رانيا فريد شوقي عن حبها الكبير لمحافظة الإسكندرية، وكشفت عن ذكريات عائلية تربطها بالمدينة منذ طفولتها وحتى اليوم، مؤكدة أن الجمهور الإسكندراني يحتفظ بذكريات جميلة معها ومع والدها الفنان الراحل فريد شوقي.

وأوضحت رانيا فريد شوقي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: "الجمهور في إسكندرية متابع جدًا، فاكرين كل أعمالي تقريبًا، لكن أكتر الحاجات اللي بيكلموني عنها هي الأعمال اللي كنت فيها بنت البلد الإسكندرانية، زي مسلسل (الصقر شاهين) اللي كنت بتكلم فيه باللهجة الإسكندراني، وكمان فيلم (قطة في سوق السمك) اللي صورناه كله في المينا عند الصيادين".

وأضافت راني فريد شوقي، قائلة: "استقبال الناس كان رائع، وحبهم الكبير لفريد شوقي خلاني أحس إنهم شايليني فوق راسهم. محبتهم لوالدي ما زالت عايشة وأنا عمري ما أنسى.. فريد شوقي كان بيحب إسكندرية جدًا، وإحنا عندنا شاليه في المعمورة لحد النهارده، كنا بنقضي فيه كل الصيف بعد ما المدارس تخلص".

وعن زياراتها المتكررة للمعمورة، كشفت رانيا فريد شوقي، قائلة: "أنا هنا عشان المهرجان، فهقعد كذا يوم وعندي فرصة أروح المعمورة.. مش دايمًا بقدر أروح لما بنزل إسكندرية، بس المرة دي لازم أروح، دي بالنسبالي مش مجرد منطقة، دي ذكريات عمر".
 

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

بطاقه التموين

متاح الآن.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال استمارة تحديث البيانات؟

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

تمساح - ارشيفية

تمساح يثير الذعر في شوارع حدائق الأهرام.. والأمن يتدخل سريعًا

بوتين

بوتين يعلق على ضياع جائزة نوبل للسلام من ترامب

ازي تبعت شكوي أو استغاثة لمجلس الوزراء

من مكانك .. كيف ترسل شكوي أو استغاثة لمجلس الوزراء؟

كريستيانو وميسي

ميسي ورونالدو.. حكاية الصراع على الجوائز تقترب من فصلها الأخير

وائل رياض

وائل رياض يوجه رسالة دعم لحسن شحاتة: بنحبك يا معلم

شعار الزمالك

الزمالك يدرس العودة لملعبه قبل مواجهة ديكيداها الصومالي

الشعور المستمر بالإرهاق.. نقص الحديد في الجسم أحد الأسباب

أعراض نقص الحديد في الجسم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

فوائد تناول موزة واحدة يوميًا

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

أعراض خمول الغدة الدرقية

ياس سوروب

سوروب يتحدث عن جمهور الأهلي وأهدافه مع الفريق

الفائزة بجائزة نوبل للسلام ٢٠٢٥

ماريا كورينا ماتشادو.. مناضلة فنزويلية تحصد جائزة نوبل للسلام 2025

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

