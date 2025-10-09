رانيا فريد شوقي: إسكندرية بالنسبالي مش مدينة دي حالة عشق

عبرت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن حبها الشديد للإسكندرية وكتبت منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "اسكندرية بالنسبالي مش مدينة دي حالة عشق، ريحة البحر، النسمة اللي بتفكرني بأيام كانت بسيطة وأحلى ذكريات مع أبويا وأمي ولمة العيلة، كل مرة أروحها بحس قلبي بيرجع يعيش من جديد".

مهرجان الغردقة الدولي

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي، على التواجد خلال ندوة تكريم الفنانتان غادة عادل ونيكول سابا، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب اليوم الجمعة.

وأعربت رانيا فريد شوقي، عن سعادتها للتواجد لأول مرة في فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب، وأبرزت سعادتها لتكريم زملائها (غادة عادل ونيكول سابا) ضمن فعاليات المهرجان.