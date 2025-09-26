رانيا فريد شوقي: سعيدة بتكريم زملائي في مهرجان الغردقة السينمائي

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي، على التواجد خلال ندوة تكريم الفنانتان غادة عادل ونيكول سابا، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب اليوم الجمعة.

وأعربت رانيا فريد شوقي، عن سعادتها للتواجد لأول مرة في فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب، وأبرزت سعادتها لتكريم زملائها (غادة عادل ونيكول سابا) ضمن فعاليات المهرجان.



https://youtube.com/shorts/pmBQWgoDp_M?si=1pxAx2AJ45zaoUHs

يتنافس علي جوائز المهرجان مايقرب من الـ52 فيلم في مسابقات الأفلام الطويلة والقصيرة والطلبة والجائزة الخضراء وجائزة الفيلم السياحي .

يترأس الموسيقار الكبير الدكتور راجح داود لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة وتضم في عضويتها كل من الممثل الروسي دانيل تيابين و المخرج البحريني بسام الذوادي والمخرج الألماني مايكل فيتير والنجمة المصرية نيرمين الفقي.

وتترأس الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون مسابقة الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة وتضم في عضويتها المخرج الإيطالي باولو دوبييري والممثل العراقي باسم قهار، فيما يترأس المونتير الكبير الدكتور يوسف الملاخ لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة وتضم في عضويتها الفنان المصري إيهاب فهمي والكاتب والمنتج الأردني محمد العبادي.