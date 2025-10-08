رانيا فريد شوقي توجه رسالة مؤثرة لابنتيها في عيد ميلادهما

احتفلت الفنانة رانيا فريد شوقي بعيد ميلاد ابنتيها فريدة ومَلَك برسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، عبّرت فيها عن حبها العميق لهما وتمنت لهما حياة مليئة بالسعادة والنجاح.

وقالت رانيا في منشورها: “النهارده عيد ميلاد بناتي فريدة ومَلَك، قولت بدل ما أكتب معايدة زي كل سنة… أكتب جواب، زي ناس زمان يعيش معاهم للزمن، وكل سنة أرجع له، أزود عليه سطر جديد… نصيحة، إحساس، أو كلمة من قلبي”.

وخاطبت رانيا ابنتيها بكلمات مليئة بالمشاعر والأمومة قائلة: “يا فريدة… يا ملك، كل سنة وإنتوا روحي وعمري، وأغلى وأجمل استثمار في حياتي. اهلك لاتهلك، وخصوصاً الأخت، سندوا بعض، وكونوا قوة لبعض، ودايمًا الضهر اللي ما يتهزش. الزعل ممكن يعدي، لكن حب الأخت أقرب لحب الأم، وما يتعوّضش أبداً”.

وقدمت لهما مجموعة من النصائح الحياتية، حيث قالت: “حافظوا على علاقتكم بربنا في الفرح قبل الحزن، وفي الراحة قبل التعب، ولو غلطتوا ارجعوا له، ربنا عمره ما بيقفل بابه… دايمًا فاتح بابه بكل حب”.

كما دعت ابنتيها إلى نشر الخير بين الناس ومساعدة الآخرين بطيب نية.

وأضافت: “حبّوا الخير للناس، ولو في إيدكم تساعدوا، ساعدوا بطيبة وبنية صافية، الخير اللي بتزرعوه بيرجع في قلوبكم ألف مرة”.

واختتمت رانيا رسالتها بالدعاء لهما قائلة: “اللهم ارزقهن السعادة والطمأنينة، والنجاح والتوفيق في كل أمر، واجعل لهن من كل همٍ مخرجًا ومن كل عسرٍ يسرًا. اللهم بارك لهن في أعمارهن وأعمالهن، واكرمهن بفضلك ورحمتك”.

وأنهت الفنانة منشورها بكلمات مؤثرة: “بحبكم دايمًا… ماما”.