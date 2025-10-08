قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء
دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام
مديرة صندوق النقد: التأثير الاقتصادي الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية "لم يتكشف بعد"
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سويسرا تعلن إيقاف استقبال اللاجئين الأوكرانيين
القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير
حماس تنفي تقارير عن تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.. وتقدم في مفاوضات صفقة التبادل
إشادة من "القومي لذوي الإعاقة" بمبادرة وزارة الداخلية
الاتحاد الأوروبي يتوقع إنفاق 2.5 تريليون يورو على إنتاج الأسلحة بحلول 2030
فن وثقافة

رانيا فريد شوقي توجه رسالة مؤثرة لابنتيها في عيد ميلادهما

رانيا فريد شوقي وابنتها
يارا أمين

احتفلت الفنانة رانيا فريد شوقي بعيد ميلاد ابنتيها فريدة ومَلَك برسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، عبّرت فيها عن حبها العميق لهما وتمنت لهما حياة مليئة بالسعادة والنجاح.

وقالت رانيا في منشورها: “النهارده عيد ميلاد بناتي فريدة ومَلَك، قولت بدل ما أكتب معايدة زي كل سنة… أكتب جواب، زي ناس زمان يعيش معاهم للزمن، وكل سنة أرجع له، أزود عليه سطر جديد… نصيحة، إحساس، أو كلمة من قلبي”.

وخاطبت رانيا ابنتيها بكلمات مليئة بالمشاعر والأمومة قائلة: “يا فريدة… يا ملك، كل سنة وإنتوا روحي وعمري، وأغلى وأجمل استثمار في حياتي. اهلك لاتهلك، وخصوصاً الأخت، سندوا بعض، وكونوا قوة لبعض، ودايمًا الضهر اللي ما يتهزش. الزعل ممكن يعدي، لكن حب الأخت أقرب لحب الأم، وما يتعوّضش أبداً”.

وقدمت لهما مجموعة من النصائح الحياتية، حيث قالت: “حافظوا على علاقتكم بربنا في الفرح قبل الحزن، وفي الراحة قبل التعب، ولو غلطتوا ارجعوا له، ربنا عمره ما بيقفل بابه… دايمًا فاتح بابه بكل حب”.

كما دعت ابنتيها إلى نشر الخير بين الناس ومساعدة الآخرين بطيب نية.

وأضافت: “حبّوا الخير للناس، ولو في إيدكم تساعدوا، ساعدوا بطيبة وبنية صافية، الخير اللي بتزرعوه بيرجع في قلوبكم ألف مرة”.

واختتمت رانيا رسالتها بالدعاء لهما قائلة: “اللهم ارزقهن السعادة والطمأنينة، والنجاح والتوفيق في كل أمر، واجعل لهن من كل همٍ مخرجًا ومن كل عسرٍ يسرًا. اللهم بارك لهن في أعمارهن وأعمالهن، واكرمهن بفضلك ورحمتك”.

وأنهت الفنانة منشورها بكلمات مؤثرة: “بحبكم دايمًا… ماما”.

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

هيئة الدواء المصرية

هيئة الدواء المصرية تنضم رسمياً إلى المنتدى العالمي للدراسات الإكلينيكية التابع لمنظمة الصحة العالمية

الدكتورة منال عوض

وزيرة البيئة تتوجه إلى مدينة أبوظبي للمشاركة فى المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة

المتحف المصري الكبير

سياحة الأقصر: افتتاح المتحف المصري الكبير الحدث التاريخي الأكبر في العالم

الشرقية تناقش خطة تطوير شارع الجلاء وحملات إزالة المباني القديمة ورفع الإشغالات بشوراع الزقازيق|صور

محافظ الشرقية
كندة علوش تخطف الأنظار بمكياج لافت

كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت
بحضور محافظ البحيرة الأسبق.. أعلام الشرقية يحتفل بذكرى حرب أكتوبر المجيدة|صور

مجمع اعلام الشرقية
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
