رانيا فريد شوقي عن مباراة القمة: أهلاوية وزوجي زملكاوي.. مش بنتفرج مع بعض

عبرت الفنانة رانيا فريد شوقي عن حماسها لمشاهدة مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري، والتي ستلعب اليوم الاثنين على استاد القاهرة.

ونشرت رانيا فريد شوقي صورة مع زوجها بالذكاء الاصطناعي عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»؛ قائلة: «ماتش القمة إن شاء الله، أنا أهلاوية وجوزي زملكاوي في الماتشات اللي زي دي مش بنتفرج مع بعض مين نفس الحالة زيي؟ ودي صورة بالذكاء الاصطناعي».

تفاصيل مباراة القمة

ويلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي نادي الزمالك في الثامنة مساء اليوم الاثنين، على استاد القاهرة، وذلك في قمة مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، بعدما حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في لقاءين وتلقى هزيمة واحدة، وذلك في 8 مباريات.

فيما يأتي الأهلي في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 7 مباريات، حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مثلها، وخسر مباراة واحدة.