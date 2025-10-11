قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن: التدخل السريع تعامل مع 184 بلاغًا لكبار السن وأطفال خلال أسبوع
الكلب الروبوت والدرونز .. الداخلية تتسلح بالمستقبل لتأمين الوطن | صور
بعدما رفض عروض الأهلي.. عماد النحاس مطلوب في 3 أندية محلية وعربية
مستشار ترامب: نثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة.. واتفاق شرم الشيخ يفتح باب الأمل لسلام دائم
أيمن محسب: رفع تصنيف مصر الائتماني لـ B يعكس نجاح برنامج الإصلاح
وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية أصبحت محل اهتمام المستثمرين والمؤسسات الدولية
فلوسك مش هتضيع.. جمال عبد الحميد يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 11-10-2025
وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفياً ترتيبات قمة شرم الشيخ
وزير الخارجية الأمريكى: قمة شرم الشيخ حدث تاريخي فريد من نوعه
«صباح البلد» يرصد أسعار صرف العملات اليوم مقابل الجنيه المصري| فيديو
وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يناقشان تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تراجع غير مسبوق بأسعار البيض اليوم السبت.. كم سعر الكرتونة؟

أسعار البيض
أسعار البيض
شيماء مجدي

تشهد أسعار البيض اليوم، السبت، انخفاضا ملحوظا فى الأسواق، حيث تتراوح كرتونة البيض حاليا من 150 إلى 155 جنيهًا بعدما كان سعرها يتراوح بين 160 و165 جنيهًا، أى انخفضت حوالى 10 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

وانخفض سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 140 جنيها، جملة لتصل للمستهلك بسعر 155 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 165 جنيها.

كما انخفضت سعر كرتونة البيض الأبيض 135 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 150جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.
 

سعر كرتونة البيض

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار البيض ارتفعت بالأسواق خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر الكرتونة الواحدة بالمزرعة إلى 133 جنيهًا  لتباع بسعر 155 جنيهًا بالأسواق، بعدما كان سعر الكرتونة بالمزرعة 105 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.

أسباب تراجع أسعار البيض

وقال "الزيني"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن أسعار البيض بدأت تتراجع بسبب دخول دورات جديدة وزيادة الإنتاجية، ففى تلك الفترة نرى إقبالا كبيرا على شراء البيض بالتزامن مع دخول الدراسة.
 

موعد انخفاض أسعار البيض 

وطمأن رئيس اتحاد منتجي الدواجن المواطنين بأنه خلال الأيام المقبلة ستشهد سعر كرتونة البيض مزيدا من الانخفاض بعد دخول إنتاج الدورات الجديدة لتعود الأسعار لطبيعتها ويصل سعر الكرتونة إلى 120 جنيهًا مرة أخرى.

وأضاف أن البيض سلعة غير قابلة للتخزين، وبالتالى لا يمكن احتكارها للتحكم فى أسعار، فسواء البيض أو الدواجن، فهم سلعة يومية وتخضع لقانون العرض 
والطلب.

هبوط أسعار الأعلاف

وبسؤاله عن الأعلاف، أوضح أن الأعلاف وخاماتها متوفرة أمام المربين، ومع تراجع سعر الدولار نجد هبوطا في أسعار الأعلاف.

وأشار إلى أن الجميع لا يريد خسارة لأحد، ويتم العمل على توازن الأسعار لتحقيق هامش ربح للمنتج من أجل عدم خروج المنتج من عملية التربية، ومن ثروة الدواجن.

أسعار البيض بوزارة الزراعة

أطلقت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة مكونة من 6 سيارات محملة ببيض المائدة، بسعر 140 جنيها للكرتونة، وذلك في إطار جهود وزارة الزراعة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ببعض الميادين الكبرى بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وقال المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة، إن تلك القافلة تأتي تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف محاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، بالمساهمة في خفض الأسعار.

وأضاف الخطيب أنه تم طرح كميات ظن بيض مائدة عالي الجودة من إنتاج محطات الهيئة في محافظات الدقهلية، والبحيرة، وكفر الشيخ، وتم طرحه في منافذ متنقلة بميادين القاهرة الكبرى والمناطق الأكثر احتياجاً بأسعار تنافسية تقل بنحو 20% عن أسعار السوق، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة التابعة الهيئة بديوان الهيئة ومديرياتها بالمحافظات.

فيما لاقت المبادرة استحساناً وقبولاً واسعاً من المواطنين، الذين عبروا عن شكرهم لوزارة الزراعة، وهيئة الإصلاح الزراعي، على المجهود المبذول لتوفير السلع بأسعار مناسبة، ما يعكس حرص الدولة على دعم المواطن. 

البيض أسعار البيض كرتونة البيض انخفاض أسعار البيض الأعلاف أسعار الأعلاف تراجع أسعار البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

بقوة 7.8ريختر .. زلزال عنيف يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

تمساح - ارشيفية

تمساح يثير الذعر في شوارع حدائق الأهرام.. والأمن يتدخل سريعًا

صفارات الإنذار

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة عيلي هزاف.. والاحتلال يقتحم قرية المغير

أسعار السجائر

ترقب لموعد أول زيادة.. أسعار السجائر المحلي والمستورد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 11-10-2025

كريم عبد العزيز وإياد نصار

إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور

حسام حسن

حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

حماية المستهلك

تعرف على حقك في استرجاع المنتج أو استرداد أموالك وفق قانون حماية المستهلك

النائب هاني خضر

برلماني: اتفاق شرم الشيخ انتصار جديد للدبلوماسية المصرية ودعم ثابت لحق الشعب الفلسطيني

مجلس الشيوخ

برلماني: الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية انطلاقة جديدة لدعم الاقتصاد وتمكين الحرفيين

بالصور

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فستان ناعم .. مي حلمي تستعرض رشاقتها

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

كاجوال لافت.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد