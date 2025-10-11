تراجع غير مسبوق بأسعار البيض اليوم السبت.. كم سعر الكرتونة؟

تشهد أسعار البيض اليوم، السبت، انخفاضا ملحوظا فى الأسواق، حيث تتراوح كرتونة البيض حاليا من 150 إلى 155 جنيهًا بعدما كان سعرها يتراوح بين 160 و165 جنيهًا، أى انخفضت حوالى 10 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

وانخفض سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 140 جنيها، جملة لتصل للمستهلك بسعر 155 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 165 جنيها.

كما انخفضت سعر كرتونة البيض الأبيض 135 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 150جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.



سعر كرتونة البيض

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار البيض ارتفعت بالأسواق خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر الكرتونة الواحدة بالمزرعة إلى 133 جنيهًا لتباع بسعر 155 جنيهًا بالأسواق، بعدما كان سعر الكرتونة بالمزرعة 105 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.

أسباب تراجع أسعار البيض

وقال "الزيني"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن أسعار البيض بدأت تتراجع بسبب دخول دورات جديدة وزيادة الإنتاجية، ففى تلك الفترة نرى إقبالا كبيرا على شراء البيض بالتزامن مع دخول الدراسة.



موعد انخفاض أسعار البيض

وطمأن رئيس اتحاد منتجي الدواجن المواطنين بأنه خلال الأيام المقبلة ستشهد سعر كرتونة البيض مزيدا من الانخفاض بعد دخول إنتاج الدورات الجديدة لتعود الأسعار لطبيعتها ويصل سعر الكرتونة إلى 120 جنيهًا مرة أخرى.

وأضاف أن البيض سلعة غير قابلة للتخزين، وبالتالى لا يمكن احتكارها للتحكم فى أسعار، فسواء البيض أو الدواجن، فهم سلعة يومية وتخضع لقانون العرض

والطلب.

هبوط أسعار الأعلاف

وبسؤاله عن الأعلاف، أوضح أن الأعلاف وخاماتها متوفرة أمام المربين، ومع تراجع سعر الدولار نجد هبوطا في أسعار الأعلاف.

وأشار إلى أن الجميع لا يريد خسارة لأحد، ويتم العمل على توازن الأسعار لتحقيق هامش ربح للمنتج من أجل عدم خروج المنتج من عملية التربية، ومن ثروة الدواجن.

أسعار البيض بوزارة الزراعة

أطلقت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة مكونة من 6 سيارات محملة ببيض المائدة، بسعر 140 جنيها للكرتونة، وذلك في إطار جهود وزارة الزراعة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ببعض الميادين الكبرى بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وقال المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة، إن تلك القافلة تأتي تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف محاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، بالمساهمة في خفض الأسعار.

وأضاف الخطيب أنه تم طرح كميات ظن بيض مائدة عالي الجودة من إنتاج محطات الهيئة في محافظات الدقهلية، والبحيرة، وكفر الشيخ، وتم طرحه في منافذ متنقلة بميادين القاهرة الكبرى والمناطق الأكثر احتياجاً بأسعار تنافسية تقل بنحو 20% عن أسعار السوق، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة التابعة الهيئة بديوان الهيئة ومديرياتها بالمحافظات.

فيما لاقت المبادرة استحساناً وقبولاً واسعاً من المواطنين، الذين عبروا عن شكرهم لوزارة الزراعة، وهيئة الإصلاح الزراعي، على المجهود المبذول لتوفير السلع بأسعار مناسبة، ما يعكس حرص الدولة على دعم المواطن.