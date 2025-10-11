تشغيل وحدة الكلى الصناعى الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزى

بدأ فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان التشغيل الرسمى لوحدة الكلى الصناعي الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزى بأحدث الأجهزة والمعايير الفنية والطبية المعتمدة.

وأشار مدير الفرع بأسوان الدكتور محمد عبد الهادى بأنه يأتى تشغيل الوحدة الجديدة ضمن خطة الهيئة لتطوير خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة ، وتخفيف الأعباء عن المرضى من خلال توفير خدمات الغسيل الكلوي المتكاملة بالقرب من محل إقامتهم بما يضمن سهولة الوصول للخدمة وجودتها واستدامتها.

وحدة الكلى الصناعى

وأشار إلى أن الوحدة الجديدة تضم 31 سريرا وماكينة غسيل كلوي، بالإضافة لغرفًا مخصصة للمرضى، ومنطقة انتظار، وفريق طبى وتمريض مدرب على أعلى مستوى لتقديم أفضل رعاية ممكنة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام الهيئة المستمر بتحقيق رضا المنتفعين وتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين بمحافظة أسوان.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل نحو التوسع فى تقديم الخدمات الطبية المتخصصة ورفع كفاءة المنشآت الصحية.