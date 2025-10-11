زياد محمد : فرحتي لا توصف بأول ميدالية خلال المشاركة الأولى ببطولة العالم

أعرب زياد محمد رمضان لاعب منتخب مصر للناشئين بالسباحة بالزعانف عن سعادته بتحقيقه أول ميدالية في تاريخه ببطولة العالم للسباحة بالزعانف.

وقال زياد محمد في تصريحات له بعد حصد الميدالية الذهبية في بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة ضمن سباق 3 كم زعانف مزدوجة ناشئين إن هذه أول ميدالية عالمية له وأول مشاركة في بطولة عالم لذلك فإن فرحته لا توصف بهذا الإنجاز الذي يعود الفضل الأول فيه إلى أسرته و دعمهم الكبير له .

وتابع : الميدالية تحققت بعد مجهود كبير و مساندة و دعم كبير من أسرتي التي حرصت على التواجد معي بالعلمين في أول مشاركة لي في بطولة عالم بمشواري ، بالإضافة إلى إقامة هذه البطولة على أرض مصر يزيد من فخري بهذا التتويج.

وكشف زياد عن صعوبة المنافسات خاصة أنه للمرة الأولى يتنافس مع أبطال عالميين من جنسيات مختلفة و المنافسات مختلفة تماما عن بطولات الجمهورية و المنافسات المحلية التي اعتاد خوضها، مضيفا أنه لم يكن يتوقع أن يحصد الذهب لكن بتوفيق الله و الجهد كل شىء يتحقق.



ووجه زياد التحية لزملائه في المنتخب المصري على تشجيعهم و دعمهم مضيفا أن الروح هي أكثر ما يميز منتخب مصر وأن الجميع لا يفكر في تحقيق إنجاز شخصي بقدر أن يكون الإنجاز في النهاية لمصر.

وأتم زياد تصريحاته أتمنى الحفاظ على مستواي و المركز الأول والتطوير من نفسي استعدادًا للبطولات المقبلة.