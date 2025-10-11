العربية اتكسرت.. مشاجرة بين شخصين على أولوية المرور بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بالتعدى بالسب على قائد سيارة أجرة وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته مستخدماً عصا خشبية لخلاف حول أولوية المرور حال سيرهما بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجارى تبلغ لقسم شرطة محرم بك بحدوث مشادة كلامية بين طرف أول قائد السيارة الملاكى الظاهرة بمقطع الفيديو “مالك محل مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى”، وطرف ثانى قائد سيارة الأجرة مقيم بدائرة القسم لخلاف حول أولوية المرور تعديا خلالها على بعضهما، وقيام الأول بإحداث تلفيات بالسيارة الأجرة "قيادة الثانى" مستخدماً عصا خشبية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وعرض الطرفين على النيابة العامة.



