سيدة تتشاجر مع أخرى بالفاظ خادشة.. الداخلية تكشف التفاصيل
أفضل شهادة بنكية للاستثمار من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
القيادة المركزية الأمريكية: نحرز تقدما في إنشاء مركز التنسيق المدني العسكري لدعم غزة
قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة
وزير الخارجية: الترويج للمنتجات الدوائية المصرية عبر البعثات الدبلوماسية
أردوغان: يجب على إسرائيل وقف سياستها العدوانية في قطاع غزة
برلماني: رفع التصنيف الائتماني يعزز مناخ الاستثمار ويدعم خطط الدولة لتوفير فرص العمل
رئيس الوزراء يتفقد "ممشى أهل مصر" ببنها
رونالدو يدخل نادي المليارديرات.. من يتفوق عليه في عالم كرة القدم؟
عماد الدين حسين: بداية تنفيذ خطة ترامب ووقف إطلاق النار يمثلان حدثًا مهمًا يجب الاحتفاء به
رئيس قبرص يشيد بجهود الرئيس السيسي في تيسير التوصل لوقف حرب غزة
أزمة قلبية..وفاة الرائد محمد معوض أثناء أداء واجبه في الأقصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
العربية اتكسرت.. مشاجرة بين شخصين على أولوية المرور بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بالتعدى بالسب على قائد سيارة أجرة وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته مستخدماً عصا خشبية لخلاف حول أولوية المرور حال سيرهما بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية.


بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجارى تبلغ لقسم شرطة محرم بك بحدوث مشادة كلامية بين طرف أول قائد السيارة الملاكى الظاهرة بمقطع الفيديو “مالك محل مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى”، وطرف ثانى قائد سيارة الأجرة مقيم بدائرة القسم لخلاف حول أولوية المرور تعديا خلالها على بعضهما، وقيام الأول بإحداث تلفيات بالسيارة الأجرة "قيادة الثانى" مستخدماً عصا خشبية.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وعرض الطرفين على النيابة العامة.


 

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

