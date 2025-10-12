قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق «قفط - القصير» بقنا
آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 2025
حسين الشحات يطلب تمديد عقده مع الأهلي لـ3 مواسم مع بند إعارة للخليج
محمد صلاح في معبد البريميرليج .. تعرّف على العشرة الأوائل في قائمة الأساطير
أذكار قبل النوم من السنة النبوية.. راحة وانشراح للصدر وطمأنينة
والد أشرف داري: لا صحة لرحيل نجلي عن الأهلي في يناير
الكشف عن البنود السرية في اتفاق وقف الحرب على غزة
بـ5 آلاف جنيه.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في القانون
البرتغال تهزم أيرلندا بهدف في تصفيات كأس العالم
إسبانيا تفوز على جورجيا بثنائية في تصفيات كأس العالم
عقب اتفاق شرم الشيخ.. المساعدات المصرية ترافق عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة
أحمد عبد المنعم زوج إيناس الدغيدي : عندي 3 أبناء واخترت تاريخ الفرح مع ميلاد أول حفيدة لي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الأسد .. حظك اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025: تجديد منزلك

برج الأسد
برج الأسد
حياة عبد العزيز

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأحد 12 أكتوبر على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

مشاهير برج الأسد

هدى سلطان وفريد شوقي وكارول سماحة وحسن شاكوش وشيماء سيف ومنة شلبي .

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025

انتبه لأمورك العاطفية. تمتع بحياة مهنية مستقرة اليوم. لن تُثقلك أي مشاكل مالية كبيرة. صحتك تتطلب عناية خاصة.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

احرص على بذل جهد لحل الأزمة خصص الجزء الثاني من اليوم لمناقشة علاقتك مع الوالدين. قد تفكر أيضًا في تسوية مشاكلك مع حبيبك السابق، ولكن هذا لا ينبغي أن يؤثر على علاقتك العاطفية الحالية تتوقع النساء اليوم عرض زواج. قد تفكر النساء المتزوجات أيضًا في اتباع نهج العائلة

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

قد يُصاب بعض الأشخاص بمضاعفات في الأذن أو العينين أو الأنف. قد يتغيب الأطفال عن المدرسة بسبب آلام في الجسم، كما ستشتكي الإناث من مشاكل في أمراض النساء..

برج الأسد مهنيا

سيحظى رجال الأعمال الذين يعملون في قطاعات المالية والنقل والإلكترونيات والبناء بيوم رائع من حيث الثروة..

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

يمكنك النظر في سوق الأسهم، والمضاربة، وصناديق الاستثمار المشتركة كخيارات جيدة. قد تستثمر أيضًا في العقارات أو حتى في تجديد منزلك.

برج الأسد الأسد توقعات برج الأسد حظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

سعر الدولار

58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير

شهر رمضان المبارك 2026

أول أيام رمضان 2026 .. فلكيا البحوث تعلن الموعد باليوم والشهر

بايدن

بايدن يبدأ العلاج الإشعاعي لسرطان البروستاتا

غرة شهر رمضان

موعد غرة شهر رمضان 2026 وعدد أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية

ييس توروب

مفاجأة لنجم الاهلي بعد التعاقد مع ييس توروب

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

قداس المناولة الاحتفالية

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس المناولة الاحتفالية وافتتاح مبنى التعليم المسيحي بالخصوص

زير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم

وزير الري: السنغال شريك رئيسي لمصر في مجال المياه

بالصور

هرمون التوتر.. اكتشف طرق طبيعية لعلاج ارتفاع الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

مسلسل لينك يتصدر الترند بعد عرض أولى حلقاته

مسلسل لينك
مسلسل لينك
مسلسل لينك

أسطورة هوليوود..وفاة الممثلة ديان كيتون عن 79 عاماً

ديان كيتون
ديان كيتون
ديان كيتون

طريقة عمل الإنجليز كيك.. سر الطعم الأصلي والهشاشة المثالية

طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد
طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد
طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد

فيديو

نجاة حفيدة إبراهيم سردينة

انكتبلها عمر جديد.. نجاة حفيدة أبو زهرة من حادث مميت بإيطاليا

حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

فيديو للتاريخ.. الديهي يفضح حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد