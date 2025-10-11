علي الدين هلال يُشيد بموقف مصر الثابت من بداية حرب غزة إلى اتفاق شرم الشيخ

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر اتبعت سياسة ثابتة بلورها بيان لمجلس الأمن القومي المصري صدر يوم 14 أكتوبر 2024 ووضع الأسس والمبادئ لهذه السياسية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضاف "هلال" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، "وهي مبادئ وأسس تستند إلى العدل والقانون الدولي وحق الشعوب في تقرير المصير وإعادة تعميرها وتوفير الأمن والسلام لجميع الشعوب في المنطقة".

وتابع "ورغم تطور الأحداث ورغم أنه قيل أشياء شريرة عن مصر وعن رئيس مصر وأنها على استعداد للمساومة مقابل مبلغ مالي ضخم لإخراجها من أزمتها الاقتصادية ولكن استمرت مصر في موقفها الثابت واتخذت الإجراءات ووقفت بعشرات ومئات الدبابات تدافع عن حدودها".