التصريح بدفن جثة مهندس لقى مصرعه بعد سقوطه من برج تحت الإنشاء ببنها

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة مهندس لقى مصرعه ، إثر سقوطه من الطابق الخامس بأحد الأبراج قيد الإنشاء بمنطقة الرياح التوفيقية بمدينة بنهاوذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغا يفيد بسقوط شاب من ارتفاع في أثناء أعمال صب الخرسانة داخل مشروع أبراج تحت الإنشاء بالمنطقة.

وانتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن المتوفى هو المهندس المشرف على عملية الصب، وسقط من الطابق الخامس في أثناء متابعته سير العمل.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بنها العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.