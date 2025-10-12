الصين تتهم الفلبين بانتهاك سيادتها قرب جزيرة ساندي كاي

اتهم خفر السواحل الصيني، اليوم الأحد، سفينتين حكوميتين فلبينيتين بدخول المياه القريبة من جزيرة ساندي كاي في بحر الصين الجنوبي "بشكل غير قانوني"، معتبرًا ذلك انتهاكًا للسيادة الصينية.

وأوضح الخفر، في بيان نقلته وكالة "شينخوا"، أن قواته اتخذت إجراءات للمراقبة والتحذير من أجل الحفاظ على الأمن البحري في المنطقة، مشددًا على أن جزيرة ساندي كاي والمياه المحيطة بها تقع ضمن السيادة الصينية.

ودعا البيان السلطات الفلبينية إلى التوقف عن "التحركات الاستفزازية" التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البحر.

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات بين بكين ومانيلا على خلفية النزاع المستمر في بحر الصين الجنوبي، حيث شهدت الأشهر الأخيرة سلسلة من المواجهات بين سفن البلدين.