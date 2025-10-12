قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيف زاهر وياسر جلال.. نجوم الفن والرياضة على رأس قائمة المعينين بمجلس الشيوخ 2025
تعليمات عاجلة بسرعة صرف المستحقات المالية للعاملين بالمدارس ومعلمي الحصة
مخدرات بـ 106ملايين جنيه.. مصرع 4 عناصر خطرة فى إطلاق النار مع الشرطة
جهاز حماية المستهلك بالشرقية يحرر ١٤١ محضراً في حملات رقابية على الأنشطة التجارية
أوائل طلاب الكليات العسكرية لـ "صدى البلد": مستعدون للدفاع عن الوطن
ياسر جلال عضوا بمجلس الشيوخ ضمن القرار الجمهوري للرئيس السيسي
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر.. ونواب: الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير
مسعفا الإسماعيلية يعيدان 33 ألف جنيه لمصاب فاقد الوعي
القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026
من البنك الدولي إلى قبة الشيوخ.. محطات في مسيرة الدكتورة سحر نصر
مدير الكلية الفنية العسكرية: نواكب أحدث منظومات التعليم العالمى.. و38 قسمًا لخدمة احتياجات القوات المسلحة
بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل
تحقيقات وملفات

إيصال كهرباء كشف المستور| زوجة تطلب الطلاق بسوهاج بسبب فاتورة.. ما القصة؟

صورة تعبيرية عن الواقعة
سوهاج _ أنغام الجنايني

في واقعة مثيرة شهدتها محكمة الأسرة بسوهاج، تقدمت سيدة في الثلاثين من عمرها بدعوى طلاق للضرر ضد زوجها الموظف، بعدما اكتشفت خيانته بطريقة لم تخطر ببال أحد من خلال فاتورة كهرباء كانت السبب في كشف المستور داخل بيت الزوجية.

تبدأ تفاصيل القصة عندما لاحظت الزوجة “هـ. م.” تغيّر تصرفات زوجها خلال الأشهر الأخيرة، إذ أصبح يتأخر خارج المنزل بحجة العمل الإضافي، ويتعامل معها ببرود غريب، حتى شعرت أن شيئًا ما يُخفى عنها.

فاتورة كهرباء تكشف المستور

القدر وحده قادها إلى الحقيقة؛ بينما كانت تراجع بعض الأوراق الخاصة داخل طيات ملابس زوجها الذي يعمل محاميًا، قبل أن تضعها وسط المياه لغسلها، عثرت على إيصال كهرباء باسم زوجها، لكن بعنوان مختلف عن عنوان شقتهما الزوجية.

ليساورها الشك، فتوجهت إلى العنوان المذكور في الإيصال، لتكتشف المفاجأة المدوية، شقة أخرى يعيش فيها زوجها مع امرأة غريبة تزوجها عرفيًا دون علمها، لتقول الزوجة التي مازالت خطاها في العمر لم تتجاوز الـ32 عامًا، في دعواها:" مكنتش متخيلة إن إيصال كهربا يكشفلي خيانته... لما واجهته، أنكر في الأول، وبعدها اعترف إنه اتجوز عرفي علشان الملل".

أضافت الزوجة باكية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" :" 10 سنين صبر وتعب راحوا في لحظة.... مش قادرة أعيش مع راجل خان الأمانة، وجرح كرامتي.... نسي أولاده ونسي بيته وعشرتنا وراح يعيش مع غيري ويحب غيري ويشتري هدايا ده عمره ما افتكرني بكلمة حلوه مش هقول هدية".

وطالبت الزوجة في دعواها بالطلاق للضرر، مؤكدة أن حياتها أصبحت مستحيلة معه بعد ما ارتكب من خيانة وخداع، فيما قررت المحكمة تحديد جلسة مقبلة لنظر الدعوى، أثارت القضية اهتمام الجميع، بعدما تحولت “فاتورة كهرباء” إلى دليل خيانة أنهى زواج دام عقدًا كاملًا، لتضاف الواقعة إلى سلسلة القضايا الغريبة التي تشهدها محكمة الأسرة بسوهاج بين الحين والآخر.

