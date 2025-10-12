إيصال كهرباء كشف المستور| زوجة تطلب الطلاق بسوهاج بسبب فاتورة.. ما القصة؟

في واقعة مثيرة شهدتها محكمة الأسرة بسوهاج، تقدمت سيدة في الثلاثين من عمرها بدعوى طلاق للضرر ضد زوجها الموظف، بعدما اكتشفت خيانته بطريقة لم تخطر ببال أحد من خلال فاتورة كهرباء كانت السبب في كشف المستور داخل بيت الزوجية.

تبدأ تفاصيل القصة عندما لاحظت الزوجة “هـ. م.” تغيّر تصرفات زوجها خلال الأشهر الأخيرة، إذ أصبح يتأخر خارج المنزل بحجة العمل الإضافي، ويتعامل معها ببرود غريب، حتى شعرت أن شيئًا ما يُخفى عنها.

فاتورة كهرباء تكشف المستور

القدر وحده قادها إلى الحقيقة؛ بينما كانت تراجع بعض الأوراق الخاصة داخل طيات ملابس زوجها الذي يعمل محاميًا، قبل أن تضعها وسط المياه لغسلها، عثرت على إيصال كهرباء باسم زوجها، لكن بعنوان مختلف عن عنوان شقتهما الزوجية.

ليساورها الشك، فتوجهت إلى العنوان المذكور في الإيصال، لتكتشف المفاجأة المدوية، شقة أخرى يعيش فيها زوجها مع امرأة غريبة تزوجها عرفيًا دون علمها، لتقول الزوجة التي مازالت خطاها في العمر لم تتجاوز الـ32 عامًا، في دعواها:" مكنتش متخيلة إن إيصال كهربا يكشفلي خيانته... لما واجهته، أنكر في الأول، وبعدها اعترف إنه اتجوز عرفي علشان الملل".

أضافت الزوجة باكية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" :" 10 سنين صبر وتعب راحوا في لحظة.... مش قادرة أعيش مع راجل خان الأمانة، وجرح كرامتي.... نسي أولاده ونسي بيته وعشرتنا وراح يعيش مع غيري ويحب غيري ويشتري هدايا ده عمره ما افتكرني بكلمة حلوه مش هقول هدية".

وطالبت الزوجة في دعواها بالطلاق للضرر، مؤكدة أن حياتها أصبحت مستحيلة معه بعد ما ارتكب من خيانة وخداع، فيما قررت المحكمة تحديد جلسة مقبلة لنظر الدعوى، أثارت القضية اهتمام الجميع، بعدما تحولت “فاتورة كهرباء” إلى دليل خيانة أنهى زواج دام عقدًا كاملًا، لتضاف الواقعة إلى سلسلة القضايا الغريبة التي تشهدها محكمة الأسرة بسوهاج بين الحين والآخر.