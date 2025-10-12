قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يبحث مع مجموعة CNCEC الصينية تنفيذ مشروع «الصودا آش» في مصر
سيف زاهر وياسر جلال.. نجوم الفن والرياضة على رأس قائمة المعينين بمجلس الشيوخ 2025
تعليمات عاجلة بسرعة صرف المستحقات المالية للعاملين بالمدارس ومعلمي الحصة
مخدرات بـ 106ملايين جنيه.. مصرع 4 عناصر خطرة فى إطلاق النار مع الشرطة
جهاز حماية المستهلك بالشرقية يحرر ١٤١ محضراً في حملات رقابية على الأنشطة التجارية
أوائل طلاب الكليات العسكرية لـ "صدى البلد": مستعدون للدفاع عن الوطن
ياسر جلال عضوا بمجلس الشيوخ ضمن القرار الجمهوري للرئيس السيسي
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر.. ونواب: الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير
مسعفا الإسماعيلية يعيدان 33 ألف جنيه لمصاب فاقد الوعي
القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026
من البنك الدولي إلى قبة الشيوخ.. محطات في مسيرة الدكتورة سحر نصر
مدير الكلية الفنية العسكرية: نواكب أحدث منظومات التعليم العالمى.. و38 قسمًا لخدمة احتياجات القوات المسلحة
رياضة

ضمن المبادرة الرئاسية.. وزارة الرياضة تنتهي من تدريب أكثر من 570 متدربا

المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية
المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية
يسري غازي

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير مكتب فن إدارة الحياة سلسلة من المحاضرات التدريبية التي استهدفت أكثر من ٤٠٠ متدرب، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

وتهدف هذه المحاضرات إلى تعزيز المهارات الشخصية والنفسية والقيادية للأفراد، ودعمهم في تطوير قدراتهم الذاتية والذهنية.
شملت المحاضرات العديد من المحاور الهامة، التي تهدف إلى تقديم المعرفة والتوجيه اللازمين لتحقيق التوازن الشخصي والنفسي للمشاركين. ومن أبرز هذه المحاور:


العقل الباطن:

 ركزت المحاضرات على فهم الذات وفن التعامل مع العقل والنفس، وكيفية تجنب الأخطاء التي تؤثر سلباً على الفرد.


إدارة الأفكار : 

تناولت الفرق بين التفكير الواعي واللاواعي، وكيفية التخلص من التشوهات المعرفية وأخطاء التفكير.


الذكاء العاطفي : 

شملت المحاضرات العلاقة بين المشاعر والأفكار والسلوك، وأهمية إدارة المشاعر والسلوك لتحقيق التوازن الوجداني.


تطوير الذات: 

تطرقت المحاضرات إلى أهمية تحمل المسؤولية، وتخطي أخطاء الماضي والتعافي منها، بالإضافة إلى إدارة الأفكار السلبية.


المرونة النفسية :
تضمنت الحديث عن المرونة النفسية Resilience Psychological و في كيفية التعامل مع الضغوطات و التحديات، وأنواع الضغوطات الخارجية و الداخلية و كيفية بناء تحسين المرونة النفسية لدي الفرد.


الاعتمادية : 
تضمنت الاعتمادية علي العلاقات أو المواد أو السلوكيات و صفات الشخص الاعتمادي، وما هي طرق التخلص من الاعتمادية؟.


التغيير و كيفية التعامل معه :
تضمن الحديث عن تغيير أنماط (التفكير، الشعور، السلوك، وكيفية التحول إلى أشخاص فعالة).

الوعي التام :
تضمن الحديث عن استراتيجيات المواجهة، رعاية ذاتك، دوائر السعادة، أنماط السعادة، فوائد اليقظة الذهنية في روتين يومك، تعريف اليقظه الذهنيه، تدريب علي التنفس.


محطات العلاقات :

 ركزت على مفهوم العلاقة الصحية و اسباب نجاحها أو فشلها .


أنا طيب ولا شرير :

 تضمن الفرق بين العلاقات السامة و الاحتراق النفسي ، اشكال العلاقات ، طرق التعافي .

حب الذات: 

ركزت على أهمية حب الذات وتقدير الفرد لنفسه واحترامه لأخطائه ونجاحاته.


الاحتياجات النفسية:

 ناقشت كيفية إشباع احتياجات الفرد النفسية بطرق صحية تدعم الاستقرار النفسي والإنتاجية.

الحدود: 

شملت المحاضرات كيفية وضع حدود صحية في العلاقات وتحقيق المكاسب من خلالها.


الروحانيات: 

ركزت على أهمية الامتنان للمواقف السابقة، وطرق التعافي من الماضي.


الأنا وأنا عليا : 

تطرقت إلى الفرق بين الأنا والأنا العليا وكيفية الوصول إلى التوازن بينهما.

التعلق : 

ناقشت المحاضرات الفرق بين التعلق الصحي والتعلق المفرط.


أتعلم تفكر : 

تناولت أهمية التفكير وأدواته.


محطات العلاقات :

 ركزت على مفهوم العلاقة الصحية وأسباب نجاحها أو فشلها.


أهم مكونات الشخص :

 ناقشت المحاضرات كيفية بناء الشخصية من خلال المعتقدات والقيم والمهارات.


يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لدعم الأفراد في بناء قدراتهم الذاتية وتطوير حياتهم الشخصية والاجتماعية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتقدم على المستوى الفردي والمجتمعي.

وزارة الرياضة التنمية البشرية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي

