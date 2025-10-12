محافظ المنوفية يتفقد عيادات التأمين الصحي في شبين الكوم لمتابعة العمل

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عيادات التأمين الصحي بالمبني الجديد بحي غرب شبين الكوم للوقوف علي مدي انتظام سير العمل وضمان تلبية احتياجات المنتفعين بسرعة وفاعلية، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة ، بحضور الدكتور محمد فؤاد مدير عام التأمين الصحي فرع المنوفية ، و سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم.

حيث تفقد المحافظ عدد من العيادات للاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، كما استمع إلى شرح تفصيلي عن آلية العمل ونسب المترددين، فيما أجرى حواراً مفتوحاً مع المرضى من منتفعي التأمين ومدى توافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لتوفير رعاية صحية شاملة ومتميزة لتوفير خدمات طبية متكاملة ومستدامة تلبّي احتياجات المواطنين بكفاءة وجودة عالية.

كما استمع محافظ المنوفية لعدد من شكاوي وطلبات الأهالي من منتفعي التأمين، موجهاً مدير عام التأمين بسرعة تلبيتها والعمل علي ايجاد حلول فورية لها مع زيادة منافذ صرف الأدوية تيسيراً علي المواطنين وتخفيف التكدس، وخلال تفقده وجه بوضع تصور وبحث امكانية استغلال المساحة المتاحة أمام محطة قطار شبين الكوم القديمة لتوسعة المنطقة وانشاء مبني خدمي يضم محلات تجارية وجراج للارتقاء بالمنطقة المحيطة وتخفيف التكدس وتحسين مستوي الخدمات.

أكد محافظ المنوفية حرصه الكامل على دعم المنظومة الصحية للحصول على خدمة طبية أفضل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشيراً أنه تم اتخاذ العديد من الاجراءات والقرارات الفورية لدعم منظومة التأمين الصحي على مستوى المحافظة لتوسيع نطاق الخدمات من خلال تخصيص مقرات إضافية ودعمها بأحدث الأجهزة الطبية الجديدة لتعزيز الخدمة المقدمة واستغلالها كعيادات وصيدليات لزيادة أعداد المنافذ والشبابيك لتسهيل إجراءات صرف الأدوية والمساهمة في الحد من الزحام والتكدس من أجل التخفيف عن كاهل المرضى وكبار السن.