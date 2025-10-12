30 مليار جنيه استثمارات بالقاهرة الجديدة.. تفاصيل

تشهد القاهرة إطلاق وجهة تجارية متكاملة جديدة في القاهرة الجديدة باستثمارات تصل إلى 30 مليار جنيه، تهدف إلى إعادة تعريف مفهوم بيئات الأعمال من خلال تقديم مجتمع أعمال مبتكر ومتكامل. تُعد الوجهة الجديدة أول مجتمع من نوعه يدمج بين مساحات العمل الحديثة وأسلوب الحياة العصري وروح المجتمع، مما يعكس تحولاً نوعياً في تصميم بيئات العمل لتلبية احتياجات الشركات ورواد الأعمال.

تغطي الوجهة مساحة 20 فداناً، وتضم أربع مناطق رئيسية: الفنون، والطبيعة، والتكنولوجيا، والفخامة، حيث توفر كل منطقة بيئة متكاملة تدعم الإنتاجية والإبداع. كما تم تصميم المشروع بالتعاون مع خبراء في مجال العمارة لخلق مساحات ترتقي بجودة الحياة وتعزز تجربة المستخدم.

تشمل الوجهة الذى تقدمه شركة ذا مارك العقارية مجموعة متنوعة من الخدمات، مثل صالات رياضية، ومساحات اجتماعية، وشبكة واي فاي عامة، بالإضافة إلى نظام إدارة مبانٍ ذكي يضمن الكفاءة التشغيلية. وتوفر أكثر من 2000 وحدة "Business Suite" مصممة بأسلوب فندقي فريد، مع خدمات متكاملة تدعم الشركات والمهنيين.

بموقع استراتيجي في قلب القاهرة الجديدة، تعد الوجهة الجديدة إضافة بارزة للسوق العقاري المصري، حيث تساهم في تعزيز بيئات الأعمال وتطوير مجتمعات متكاملة تلبي تطلعات المستقبل.