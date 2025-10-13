غدا .. المركز الروسي بالإسكندرية يحتفي بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين الشعوب

ينظم المركز الثقافي الروسي بمحافظة الإسكندرية، غدا “الثلاثاء”، ندوة بعنوان "دور الفن والذكاء الاصطناعي في الدبلوماسية الشعبية والتقارب بين الشعوب"، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

تقام الندوة في إطار الاحتفال بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين الشعوب، ويتخللها فقرة فنية للباليه، ومعرض فني يضم لوحات عن العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا.

يشارك في الندوة أرسيني ماتيوشنكو، مدير المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية، دكتورة هدى حجاج، أستاذ التاريخ القديم بكلية التربية جامعة الإسكندرية، ورئيس مؤسسة نفرتارى للتراث، دكتورة مها درويش، عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة فاروس، العميد دكتور محمد محروس، رئيس فرع غرب الدلتا، لمكافحة جرائم التكنولوجيا (سابقا)، النائبة إحسان شوقي، عضو مجلس النواب.