قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدى البلد يهنئ الإعلامي خيري رمضان بمناسبة زفاف نجله عمر
تجديد حبس مدير التنظيم بحي الموسكي بتهمة تقاضي رشوة
قرارات عاجلة من التعليم بشأن التقييمات والاختبارات الشهرية وأعمال السنة
غزال يدعو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية
ارتفاع جماعي.. البورصة تربح 14 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأحد
«قدها وقدود».. تهنئة مؤثرة من رامز جلال لشقيقه ياسر بعد تعيينه بمجلس الشيوخ
نبيلة عبيد: الرئيس السيسي كان لديه الحق فى رفض التهجير.. خاص
رئيس الأعلى للإعلام يلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
التضامن تستعرض تجربة مصر في الدعم النقدي وبرنامج "باب أمل" للتمكين الاقتصادي
ابتداء من اليوم.. دخول 29 دولة أوروبية بنظام EES بدلا من الأختام
سيناريو غير مسبوق في تصفيات أفريقيا لمونديال 2026.. ما السبب؟
11 كرسيا للمستقلين.. ننشر خريطة مقاعد تعيينات الشيوخ 2025 على الأحزاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحدهم منحه تيشيرت الأهلي.. نجوم القلعة الحمراء يزورون حسن شحاتة

نجوم الأهلي يزورون حسن شحاتة
نجوم الأهلي يزورون حسن شحاتة
يسري غازي

زار العديد من نجوم النادي الأهلي حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الوطني، في المستشفى للاطمئنان على صحته.

وضمت قائمة نجوم الأهلي كلا من الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، والكابتن عماد النحاس، مدرب نادي الزوراء العراقي، واللاعبين؛ وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وعمر كمال.

وأبلغ نجوم الأهلي المعلم أنهم حضروا نيابة عن زملائهم ليزوروا الكابتن حسن شحاتة ويطمئنون على صحته.


وزير الرياضة يزور حسن شحاتة 

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على زيارة الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وأحد أساطير كرة القدم المصرية.

واطمأن وزير الشباب والرياضة على الحالة الصحية، مؤكدا أنه يتابع الحالة الصحية له أولا بأول، كما حرص على تلقي الكابتن حسن شحاتة كل الرعاية والاهتمام، تقديرا له ودوره الكبير، مؤكدا أن الدولة المصرية تقف خلف جميع أبطالها الرياضيين الذين قدموا الكثير للوطن، وهذا حقهم، متمنيا له الشفاء العاجل.

وفي وقت سابق، زار السفير الإماراتي في مصر حمد عبيد الزعابي، حسن شحاتة أسطورة نادي الزمالك ومنتخب مصر في المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.

ويعاني حسن شحاتة أسطورة كرة القدم المصرية ونادي الزمالك، وصاحب الـ3 بطولات أفريقية، وهو مدير فني لمنتخب مصر أعوام 2006 و2008 و2010، من أزمة صحية بسبب ارتفاع الصفرا، ما أثر على المرارة.

وتسبب ذلك في حجز حسن شحاتة أسطورة نادي الزمالك، في المستشفى على مدار الفترة الماضية، وسوف يستمر تواجده في المستشفى خلال الفترة المقبلة.

وعقب تعرض حسن شحاتة لوعكة صحية، خضع لمتابعة طبية شاملة داخل أحد مستشفيات القاهرة ثم غادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية، وعقب ذلك عاد للمستشفى بعد تعرضه مجددًا خلال الساعات الماضية لوعكة صحية جديدة.

المدرب المُلقب بـ المعلم، يخضع لـ عملية جراحية كبرى بسبب وعكته الصحية خلال أسبوعين وتحديدًا مع اقتراب نهاية أكتوبر الجاري بأمر من الطبيب المعالج له.

وفي لفتة إنسانية مؤثرة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بضمان حصول حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، على الرعاية الصحية الفورية والاهتمام الطبي اللازم بسبب تدهور حالته الصحية مؤخرًا.

تأتي هذه التوجيهات الرئاسية تقديرًا للإنجازات الرياضية الكبيرة التي حققها شحاتة مع المنتخب المصري، وتعكس اهتمام الدولة المصرية برموزها الوطنية ودعمهم في مختلف الظروف.

الأهلي حسن شحاته وليد صلاح الدين حسين الشحات أحمد عبد القادر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

ترشيحاتنا

مخبز

تحرير 148 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

ضبط 1616 مخالفة متنوعة و8 مركبات دون لوحات بكفر الشيخ

محافظ بورسعيد: نصر أكتوبر سيظل رمز العزة والكرامة للمصريين

حبشي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية للواء الدكتور سمير فرج في جامعة شرق بورسعيد

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

فيديو

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد