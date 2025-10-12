أحدهم منحه تيشيرت الأهلي.. نجوم القلعة الحمراء يزورون حسن شحاتة

زار العديد من نجوم النادي الأهلي حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الوطني، في المستشفى للاطمئنان على صحته.

وضمت قائمة نجوم الأهلي كلا من الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، والكابتن عماد النحاس، مدرب نادي الزوراء العراقي، واللاعبين؛ وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وعمر كمال.

وأبلغ نجوم الأهلي المعلم أنهم حضروا نيابة عن زملائهم ليزوروا الكابتن حسن شحاتة ويطمئنون على صحته.



وزير الرياضة يزور حسن شحاتة

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على زيارة الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وأحد أساطير كرة القدم المصرية.

واطمأن وزير الشباب والرياضة على الحالة الصحية، مؤكدا أنه يتابع الحالة الصحية له أولا بأول، كما حرص على تلقي الكابتن حسن شحاتة كل الرعاية والاهتمام، تقديرا له ودوره الكبير، مؤكدا أن الدولة المصرية تقف خلف جميع أبطالها الرياضيين الذين قدموا الكثير للوطن، وهذا حقهم، متمنيا له الشفاء العاجل.

وفي وقت سابق، زار السفير الإماراتي في مصر حمد عبيد الزعابي، حسن شحاتة أسطورة نادي الزمالك ومنتخب مصر في المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.

ويعاني حسن شحاتة أسطورة كرة القدم المصرية ونادي الزمالك، وصاحب الـ3 بطولات أفريقية، وهو مدير فني لمنتخب مصر أعوام 2006 و2008 و2010، من أزمة صحية بسبب ارتفاع الصفرا، ما أثر على المرارة.

وتسبب ذلك في حجز حسن شحاتة أسطورة نادي الزمالك، في المستشفى على مدار الفترة الماضية، وسوف يستمر تواجده في المستشفى خلال الفترة المقبلة.

وعقب تعرض حسن شحاتة لوعكة صحية، خضع لمتابعة طبية شاملة داخل أحد مستشفيات القاهرة ثم غادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية، وعقب ذلك عاد للمستشفى بعد تعرضه مجددًا خلال الساعات الماضية لوعكة صحية جديدة.

المدرب المُلقب بـ المعلم، يخضع لـ عملية جراحية كبرى بسبب وعكته الصحية خلال أسبوعين وتحديدًا مع اقتراب نهاية أكتوبر الجاري بأمر من الطبيب المعالج له.

وفي لفتة إنسانية مؤثرة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بضمان حصول حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، على الرعاية الصحية الفورية والاهتمام الطبي اللازم بسبب تدهور حالته الصحية مؤخرًا.

تأتي هذه التوجيهات الرئاسية تقديرًا للإنجازات الرياضية الكبيرة التي حققها شحاتة مع المنتخب المصري، وتعكس اهتمام الدولة المصرية برموزها الوطنية ودعمهم في مختلف الظروف.