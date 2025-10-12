بعثة استطلاعية من المصري تتوجه إلى طرابلس لإتمام ترتيبات مباراة الاتحاد الليبي

وصل إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس اليوم الكابتن محمود جابر المدير الإداري لفريق المصري والكابتن قيس بن مخلوف المدرب المساعد للفريق.

جاء سفر المدير الادارى لإتمام كافة ترتيبات بعثة النادي التي ستغادر القاهرة صباح الأربعاء المقبل استعدادا لمباراة الفريق بذهاب الدور التمهيدي الثاني للنسخة الثالثة والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق الاتحاد الليبي.

جابر وبن مخلوف يطيران إلى طرابلس لإتمام ترتيبات بعثة المصري

ومن المقرر إقامة المباراة في الثامنة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة - السابعة بتوقيت طرابلس - على ستاد طرابلس الدولي.

و يتوجه الثنائي لمعاينة الفندق الذي تم اختياره كمقر لإقامة الفريق وكذا ملاعب التدريب والملعب الذي ستقام عليه المباراة بالإضافة للاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بإقامة الفريق وتنقلاته خلال فترة تواجده في طرابلس.