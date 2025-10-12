إنهاء أعمال الرفع المساحى لطريق الداخلة – الخارجة بنطاق قرية أسمنت

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، عن الإنتهاء أعمال الرفع المساحي لطريق"الداخلة–الخارجة" بقرية أسمنت تمهيدًا لإعادة الرصف وتأمين السلامة المرورية، وكذلك إنشاء مظلة انتظار للركاب بمنطقة تقسيم الجيزة لحماية المواطنين من حرارة الشمس، بالإضافة إلى فتح طرق جديدة بعدد من القرى، واستكمال إنشاء "الطابانات" على جانبي الطرق العامة بقرية المعصرة، و استكمال إنشاء المجمع الإسلامي لقرية الهنداو بالجهود الذاتية.

وأكد الدكتور ياسر محمود رئيس مركز الداخلة أنه تم تنفيذ حملات نظافة موسعة بمدينة موط وقرى المركز، وزراعة فسائل نخيل وأشجار توت بمدخل قرية الشيخ مفتاح لتوسيع الرقعة الخضراء، بجانب طرح سلع غذائية باسعار تنافسية بمنافذ الوحدات المحلية و تنظيم سوق اليوم الواحد بالمدينة لتوفير الخضر والفاكهة والمنتجات المحلية