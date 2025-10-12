قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

صحة مطروح : تكثيف أعمال لجان صحة البيئة

خلال المرور على محطات المياه
خلال المرور على محطات المياه
ايمن محمود

كلف الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح عدة لجان من القسم الوقائي بالمديرية للمرور على أعمال صحة البيئة بجميع مراكز المحافظة والتأكد من الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

و قامت فرق صحة البيئة التابعة للمديرية بالمرور علي المدارس علي مستوي المحافظة للتأكد من مطابقة البيئة المدرسية المعايير الصحية قبل وأثناء العام الدراسي .

كما تم المرور علي محطات تحلية المياه للوقوف علي مدي مأمونية وسلامة المياه المنتجة من المحطة ومطابقتها لمعايير والاشتراطات الصحية .

كما  تم المرور علي وحدات الغسيل الكلوي بجميع مستشفيات المحافظة وذلك بواسطة فرق صحة البيئه بالمديرية في إطار المراجعة المستمرة للاشتراطات الصحية بوحدات معالجة مياه الغسيل الكلوي .

كما تم المرور على السلخانات و المذابح والأسواق العامة ومزارع الدواجن و الجبانات .

وأكد وكيل الوزارة علي استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشأت حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.


 

