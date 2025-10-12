تعرف علي غيابات الأهلي في رحلة بوروندي

أكد مصدر مطلع بالجهاز الفني للأهلي أن الفريق الأحمر سوف يفقد 4 لاعبين في بداية رحلة استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا بمواجهة ايجل نوار المقرر لها السبت المقبل في بوروندي.



وقال المصدر انه تأكد غياب كل من المغربي أشرف داري وحسين الشحات وإمام عاشور وكريم فؤاد عن الرحلة ، فيما سيخضع محمد شكري الظهير الايسر لفحص طبي خاصة أنه لم يشارك في أي مباراة وعائد من اصابة طويلة .



وأضاف أن الشحات يحتاج الي شهرين للعودة للملاعب وكريم فؤاد سيكون لائق للمشاركة التدريجية في المباريات بعد اسبوع من الآن.



وأوضح أن اشرف داري يحتاج الي ثلاثة أسابيع علي الأقل للعودة للتدريبات الجماعية فيما يخضع إمام عاشور لاعب الوسط لفحوصات طبية مستمرة لقياس نسبة فيروس a في الدم.



وتسافر بعثة الفريق الأحمر إلى بوروندي على متن طائرة خاصة؛ استعدادا ‏لخوض مباراة «إيجل نوار» البوروندي، في ذهاب منافسات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.‏



وحدد الجهاز الفني الخميس المقبل موعدا للسفر إلى بوروندي، لخوض المباراة ‏المرتقبة.‏



ويترأس البعثة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة في أخر رحلة خاصة أنه لن يخوض الإنتخابات المقبلة .



تأهل فريق «إيجل نوار» البوروندي الى دور الـ 32 بعدما تخطى عقبة فريق أساس تليكوم ‏الجيبوتي في دور الـ 64 من البطولة.‏