قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
نتنياهو: الحرب لم تنته والتحديات كبيرة..وحققنا النصر في كل مكان قاتلنا فيه
الرئيس العراقي يؤكد على أهمية توحيد الجهود لضمان الاستقرار والتقدم في البلاد
على أنغام نمبر 1.. محمد رمضان يحتفل بانتهاء تصوير فيلمه الجديد أسد
منتخب مصر لرجال الهوكي يفوز على نيجيريا 6-3 بالبطولة الأفريقية بالإسماعيلية
من عدسة الحقيقة للرحيل رميا بالرصاص.. حكاية استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي | صور
أحمد موسى: الرئيس السيسي حذر من خطورة أزمة المياه.. ومصر لديها خطط استراتيجية لحماية أمنها المائي
للتحاور معهم.. رئيس جامعة الأزهر يقرر إنشاء مجلس شهري للطلاب الوافدين
لقطات من وصول المنتخب الوطني إلي ستاد القاهرة إستعداداً لمواجهة غينيا..شاهد
النيابة تطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول معركة الأسلحة البيضاء بميدان الحصري
وزيرة الخارجية الفلسطينية تؤكد أهمية ربط خطة ترمب للسلام بمرجعيات القانون الدولي
تفاصيل اجتماع أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد المعارضين لسياسات عبدالسند يمامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة كفر الشيخ: نسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة طبية متكاملة

رئيس جامعة كفر الشيخ : نسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة طبية متكاملة
رئيس جامعة كفر الشيخ : نسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة طبية متكاملة
أ ش أ

أكد القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ إسماعيل إسماعيل إبراهيم، اليوم الأحد، أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة طبية متكاملة، تجمع بين التعليم والبحث والتدريب والخدمة المجتمعية.


قال إبراهيم، خلال أعمال الجلسة العلنية لاختيار الأطباء المقيمين بكلية الطب البشري بالجامعة، إن "هدفنا ليس فقط تخريج أطباء، بل تخريج قادة في مهنة الطب، قادرين على صنع الفارق داخل المجتمع المحلي والإقليمي" ، مشيرا إلى أن جامعة كفر الشيخ تضع نصب عينيها بناء الإنسان قبل أي شيء آخر، مشيرًا إلى أن الطبيب الحقيقي هو من يجمع بين العلم والرحمة، وبين المهارة والإنسانية.


لفت إلى أن الطبيب الحقيقي هو من يجمع بين العلم والرحمة، وبين المهارة والإنسانية ، قائلا "نحن لا نختار مجرد أطباء، بل نختار رسل رحمة يحملون على عاتقهم مهمة إنقاذ الأرواح وصون كرامة الإنسان، الطبيب المقيم هو النواة الأولى لطبيب المستقبل، ومسئوليتنا أن نؤهله علميًا وإنسانيًا ليكون عند مستوى الثقة التي يضعها فيه المجتمع".


أكد أن اختيار الأطباء الجدد يتم وفق معايير دقيقة من النزاهة والشفافية، "فنحن نؤمن أن العدالة في الاختيار هي أساس التميز في الأداء، وأن خدمة المريض لا تتحقق إلا بوجود كوادر طبية مؤهلة، قادرة على التعامل مع كل حالة إنسانية بمهنية واحترام".


ووجه الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم التهنئة لأبناء الكلية من الخريجين الذين يستعدون لبدء مرحلة جديدة من حياتهم العملية، مقدماً لهم التهنئة علي إجتيازهم مرحلة التعليم الجامعي وانطلاقهم إلى مرحلة التطبيق العملي لخدمة المجتمع، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية، وأن يكونوا أطباءً على قدر المسؤولية يجمعون بين العلم والرحمة، ويعملون من أجل خدمة المريض أولاً وأخيرًا.


بدوره، أوضح الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن لجنة الاختيار راعت تطبيق معايير دقيقة ، طبقا للقرار الوزاري رقم ٣٩٧ بتاريخ 24/2/2024، مؤكداً أن المستشفيات الجامعية تمثل بيئة تدريب مثالية للأطباء الجدد، وأن الأطباء المقيمين الذين سيتم اختيارهم ستباشر مهامهم داخل المستشفيات الجامعية، في إطار خطة جامعة كفر الشيخ المستمرة لتطوير منظومة التعليم الطبي والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.


أكد الدكتور حاتم الجوهري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن اللجنة التزمت بأعلى درجات الشفافية في التقييم، مشيرًا إلى أن كلية الطب تسعى دائمًا إلى إعداد أطباء قادرين على الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية.


وأضافت الدكتور نهلة نصير وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أن مرحلة الإقامة تعد نقطة انطلاق حقيقية للأبحاث الطبية التطبيقية، وأن الكلية ستوفر للمقيمين الجدد فرصًا للمشاركة في مشروعات بحثية تخدم المجتمع.


أوضح الدكتور هاني حامد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن اختيار الأطباء الجدد يمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية بالجامعة، وأن المستشفيات الجامعية ستوفر لهم برامج تدريب متقدمة تحت إشراف أساتذة متخصصين لضمان تأهيلهم علميًا ومهنيًا بأعلى المستويات.

القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ إسماعيل إسماعيل إبراهيم منظومة طبية متكاملة جامعة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام مجمع كليات جامعة دمنهور

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

محافظ القليوبية يوجه بالتيسير على المستثمرين لزيادة فرص العمل

صورة ارشيفية

شيحة يوضح أسباب اختيار القبطان ولاء حافظ عضوا بالشيوخ

جانب من الفعاليات

«مستقبل وطن» كفر الشيخ يُكثف استعداداته لانتخابات النواب | صور

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

فيديو

القبطان ولاء حافظ

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

المزيد