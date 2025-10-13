احتفالًا بأكتوبر.. لقاء توعوي بالإسكندرية حول استراتيجيات الأمن القومي

نظّمت كلية التربية لقاءً تثقيفيًا بعنوان "استراتيجيات الأمن القومي في ضوء دروس أكتوبر"، حاضر فيه اللواء أ.ح.د مهندس حافظ حسن، الخبير في استراتيجيات الأمن القومي، وبمشاركة كورال جامعة الإسكندرية، وذلك فى إطار احتفالات جامعة الإسكندرية بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة.

حضر اللقاء الدكتور حسن سعد عابدين، عميد الكلية، والدكتور سالم عبد الرازق سليمان، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة السيدة محمود إبراهيم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة لمياء الشافعي، منسق الأنشطة الطلابية، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

خلال كلمته، أكد الدكتور حسن سعد عابدين أن نصر أكتوبر المجيد سيظل رمزًا خالدًا للعزة الوطنية والإرادة المصرية، مشيرًا إلى أن روح أكتوبر تمثل نموذجًا يُحتذى في الإصرار والعمل الجماعي من أجل تحقيق أهداف التنمية والحفاظ على مقدرات الوطن.

وتناول اللواء حافظ حسن فى محاضرته مفهوم الأمن القومي من منظور شامل، موضحًا أنه لا يقتصر على القوة العسكرية فحسب، بل يقوم على منظومة متكاملة تشمل الأبعاد الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشددًا على أهمية وعي الشباب بدورهم في دعم استقرار الدولة وصون أمنها.

وفي ختام اللقاء، وجّه عميد الكلية الشكر للمحاضر والحضور، مؤكدًا حرص جامعة الإسكندرية على مواصلة تنظيم الفعاليات واللقاءات التثقيفية التي تسهم في تعزيز قيم الانتماء والوعي الوطني لدى طلابها.