حمدي الوزير : أنا بخير ولا صحة لشائعة تعرضي للقتل
الأزهر للفتوى: الصلاة في المسجد الأقصى أجرها مضاعف
173 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل قطاع غزة
يزور مصر لأول مرة.. أحمد موسى يكشف جدول زيارة ترامب وموعد مقابلته الرئيس السيسي
خطوات التقديم والشروط المعتمدة لحج القرعة 2026
ملحقش يفرح.. اللحظات الأخيرة في حياة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
أحمد موسي: 300 وسيلة إعلامية دولية تتولى تغطية قمة السلام في شرم الشيخ
"قلادة النيل" الأرفع.. قائمة الشرف التي انضم إليها ترامب بأمر من الرئيس السيسي
أحمد موسى : ترامب اختار القاهرة لتوقيع اتفاقية السلام تأكيدا لدور مصر والرئيس السيسي
الإحتلال يطلق النار على الفلسطينيين قرب سجن عوفر ويصيب شابا في فخذه
تفوق على العظماء.. محمد صلاح يرسخ مكانته بين أساطير الكرة الإنجليزية والإفريقية
أحمد موسي: ترامب يزور مصر لأول مرة.. و23 دولة تشارك فى قمة شرم الشيخ للسلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

800 طبيب وخبير.. تفاصيل النسخة العاشرة من مؤتمر صحة الجلد

مؤتمر الجلد والبشرة
مؤتمر الجلد والبشرة
أحمد عبد القوى

شهدت القاهرة انعقاد النسخة العاشرة من المؤتمر السنوي للعناية بصحة الجلد والشعر، الذي يُعد منصة رائدة تجمع بين الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

 تخلل الحدث توقيع مذكرة تفاهم جديدة   لهيئة الرعاية الصحية المصرية، بهدف تحسين جودة خدمات صحة الجلد وتوسيع نطاق الاستفادة منها على مستوى الجمهورية.

كما تم الإعلان عن افتتاح قسم جديد متخصص في طب الجلد والأورام بمؤسسة “بهية”، وذلك ضمن مبادرة المسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى دعم مرضى السرطان خلال رحلة علاجهم، بقيادة الدكتورة رحاب حجازي.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من أكثر من 800 طبيب وخبير وصيدلي، بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين الدوليين. تناولت الجلسات سلسلة من الموضوعات الهامة، شملت علاج حب الشباب، فرط التصبغ، زراعة الشعر، الإكزيما، والتهاب الجلد التأتبي. 

وقد أتاح الحدث فرصة لتبادل الخبرات وربط الأدلة الإرشادية بالممارسات العملية لتحسين القرارات السريرية.

تميز المؤتمر بحصوله على اعتماد الأكاديمية والرابطة الأمريكية للتعليم الطبي المستمر (AACME)، مما يعكس التزامًا بتوفير فرص تعليمية ذات جودة عالمية. 

كما تضمن الحدث  الدورة الثالثة من أكاديمية “E-Derms” التي تهدف إلى تعزيز مهارات الأطباء في تقديم محتوى طبي مسؤول عبر المنصات الرقمية، إلى جانب أنشطة إضافية ركزت على الاستدامة وتطوير التعليم العلاجي.

يشكل هذا الحدث الذى تنظمه لوريال  تأكيدًا على أهمية الابتكار الطبي والنهوض بخدمات الرعاية الصحية المتعلقة بصحة الجلد والشعر على المستويين المحلي والإقليمي.

مؤتمر جلد بشرة

