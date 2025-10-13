800 طبيب وخبير.. تفاصيل النسخة العاشرة من مؤتمر صحة الجلد

شهدت القاهرة انعقاد النسخة العاشرة من المؤتمر السنوي للعناية بصحة الجلد والشعر، الذي يُعد منصة رائدة تجمع بين الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

تخلل الحدث توقيع مذكرة تفاهم جديدة لهيئة الرعاية الصحية المصرية، بهدف تحسين جودة خدمات صحة الجلد وتوسيع نطاق الاستفادة منها على مستوى الجمهورية.

كما تم الإعلان عن افتتاح قسم جديد متخصص في طب الجلد والأورام بمؤسسة “بهية”، وذلك ضمن مبادرة المسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى دعم مرضى السرطان خلال رحلة علاجهم، بقيادة الدكتورة رحاب حجازي.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من أكثر من 800 طبيب وخبير وصيدلي، بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين الدوليين. تناولت الجلسات سلسلة من الموضوعات الهامة، شملت علاج حب الشباب، فرط التصبغ، زراعة الشعر، الإكزيما، والتهاب الجلد التأتبي.

وقد أتاح الحدث فرصة لتبادل الخبرات وربط الأدلة الإرشادية بالممارسات العملية لتحسين القرارات السريرية.

تميز المؤتمر بحصوله على اعتماد الأكاديمية والرابطة الأمريكية للتعليم الطبي المستمر (AACME)، مما يعكس التزامًا بتوفير فرص تعليمية ذات جودة عالمية.

كما تضمن الحدث الدورة الثالثة من أكاديمية “E-Derms” التي تهدف إلى تعزيز مهارات الأطباء في تقديم محتوى طبي مسؤول عبر المنصات الرقمية، إلى جانب أنشطة إضافية ركزت على الاستدامة وتطوير التعليم العلاجي.

يشكل هذا الحدث الذى تنظمه لوريال تأكيدًا على أهمية الابتكار الطبي والنهوض بخدمات الرعاية الصحية المتعلقة بصحة الجلد والشعر على المستويين المحلي والإقليمي.