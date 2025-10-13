قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئاسة الجمهورية: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بسبب الأعياد الدينية
رئاسة الجمهورية تعلن: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ
إعلام عبري: رئيس إندونيسيا سيزور إسرائيل ويلتقي نتنياهو الأربعاء
2 مليار جنيه استثمارات في مدينة ناصر الجديدة بأسيوط.. تفاصيل
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يعتذر عن حضور قمة شرم الشيخ للسلام
بعد إعلانه الحضور.. نتنياهو يعتذر عن المشاركة بقمة شرم الشيخ لهذا السبب
أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ
عتمان: المعينون في مجلس الشيوخ يتسلمون بطاقة العضوية الخميس المقبل
ترامب أمام الكنيست: إسرائيل حققت كل ما يمكن بالحرب.. وحان الوقت للسلام
ماكرون يثمن دور مصر في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة
الأولى من نوعها.. استثمارات تركية تتجه لمصر بعد زيارة ناجحة لوفد اقتصادية القناة.. ونواب: تساهم في توفير العملة الصعبة واستغلال العمالة
اقتصادي: قمة شرم الشيخ فتحت آفاقا جديدة للترويج السياحي وجذب الاستثمارات
محافظات

ختام فعاليات اليوم الأول للتدريب العملي صقر 156 لمجابهة الأزمات بطنطا.. صور

الغربية أحمد علي

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية واللواء أركان حرب هشام حسني قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري،  اليوم، فصول محو الأمية بمدرسة أبو بكر الصديق التجارية تأسيس عسكري بطنطا، والتي تُشرف عليها الهيئة العامة لتعليم الكبار بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، في إطار فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث “صقر 156” الذي يُنفذ بمحافظة الغربية بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية وقوات الدفاع الشعبي والعسكري،وفي إطار حرص الدولة على دعم جهود محو الأمية وبناء الإنسان المصري.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ واللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء لجنة قوات الدفاع الشعبي والعسكري والوفد المرافق، وممثل وزارة التنمية المحلية، والقيادات الأمنية والدينية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية.

وخلال الجولة، حرص محافظ الغربية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري على تفقد فصول محو الأمية والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، حيث استمعا إلى شرح تفصيلي حول آلية تنفيذ المناهج الدراسية، ودار حوار ودي مع عدد من الدارسين للتعرّف على مستواهم التعليمي، ومدى استفادتهم من البرامج المقدمة لهم، وتحديد أبرز الصعوبات التي تواجههم في رحلتهم التعليمية، تمهيدًا لوضع حلول عملية تسهم في رفع كفاءتهم وتيسير استكمالهم لمراحل التعلم المختلفة.

وأشاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بجهود قوات الدفاع الشعبي والعسكري في دعم العملية التعليمية، مؤكدًا أن تنفيذ مشروع “صقر 156” يأتي في إطار التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة والقيادة العامة للقوات المسلحة؛ لتعزيز الجاهزية في إدارة الأزمات ومجابهة الكوارث، مشيرًا إلى أن محو الأمية يُعد من أهم ركائز بناء الإنسان المصري، ويمثل خطوة جوهرية في مسيرة التنمية التي تستهدفها الجمهورية الجديدة.

من جانبه، أكد اللواء هشام حسني قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري أن محافظة الغربية تمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي، مشيدًا بمستوى الانضباط والالتزام الذي لمسه خلال فعاليات التدريب العملي، وبالجهود الكبيرة التي تبذلها المحافظة في رفع الوعي وتنمية القدرات البشرية بما يواكب توجهات الدولة لبناء الإنسان.

وفي ختام الجولة، وجّه محافظ الغربية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري الشكر والتقدير إلى العميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، على جهوده المخلصة في التنسيق والإشراف على تنفيذ فعاليات التدريب العملي “صقر 156”، وعلى متابعته المستمرة لمختلف الأنشطة الميدانية بالمحافظة.

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

دونالد ترامب

أقصر زيارة لرئيس أمريكي لإسرائيل.. ترامب في تل أبيب 4 ساعات قبل قمة شرم الشيخ

قمة شرم الشيخ للسلام

برلماني: قمة شرم الشيخ للسلام تتويجاً لجهود مصر المستمرة لإحياء مسار السلام

مشروعات الطاقة المتجددة

برلماني: الطاقة المتجددة أحد مفاتيح الاقتصاد الوطني.. والحكومة تسير في الاتجاه الصحيح

مجلس الشيوخ

الشئون النيابية: موعد الجلسة الافتتاحية للشيوخ يصدر بقرار من رئيس الجمهورية

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

