ختام فعاليات اليوم الأول للتدريب العملي صقر 156 لمجابهة الأزمات بطنطا.. صور

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية واللواء أركان حرب هشام حسني قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، اليوم، فصول محو الأمية بمدرسة أبو بكر الصديق التجارية تأسيس عسكري بطنطا، والتي تُشرف عليها الهيئة العامة لتعليم الكبار بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، في إطار فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث “صقر 156” الذي يُنفذ بمحافظة الغربية بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية وقوات الدفاع الشعبي والعسكري،وفي إطار حرص الدولة على دعم جهود محو الأمية وبناء الإنسان المصري.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ واللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء لجنة قوات الدفاع الشعبي والعسكري والوفد المرافق، وممثل وزارة التنمية المحلية، والقيادات الأمنية والدينية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية.

وخلال الجولة، حرص محافظ الغربية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري على تفقد فصول محو الأمية والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، حيث استمعا إلى شرح تفصيلي حول آلية تنفيذ المناهج الدراسية، ودار حوار ودي مع عدد من الدارسين للتعرّف على مستواهم التعليمي، ومدى استفادتهم من البرامج المقدمة لهم، وتحديد أبرز الصعوبات التي تواجههم في رحلتهم التعليمية، تمهيدًا لوضع حلول عملية تسهم في رفع كفاءتهم وتيسير استكمالهم لمراحل التعلم المختلفة.

وأشاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بجهود قوات الدفاع الشعبي والعسكري في دعم العملية التعليمية، مؤكدًا أن تنفيذ مشروع “صقر 156” يأتي في إطار التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة والقيادة العامة للقوات المسلحة؛ لتعزيز الجاهزية في إدارة الأزمات ومجابهة الكوارث، مشيرًا إلى أن محو الأمية يُعد من أهم ركائز بناء الإنسان المصري، ويمثل خطوة جوهرية في مسيرة التنمية التي تستهدفها الجمهورية الجديدة.

من جانبه، أكد اللواء هشام حسني قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري أن محافظة الغربية تمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي، مشيدًا بمستوى الانضباط والالتزام الذي لمسه خلال فعاليات التدريب العملي، وبالجهود الكبيرة التي تبذلها المحافظة في رفع الوعي وتنمية القدرات البشرية بما يواكب توجهات الدولة لبناء الإنسان.

وفي ختام الجولة، وجّه محافظ الغربية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري الشكر والتقدير إلى العميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، على جهوده المخلصة في التنسيق والإشراف على تنفيذ فعاليات التدريب العملي “صقر 156”، وعلى متابعته المستمرة لمختلف الأنشطة الميدانية بالمحافظة.