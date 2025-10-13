قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي غنيم: التاريخ سيسجل ما فعله الرئيس السيسي من أجل الإنسانية والسلام بحروف من نور
أحمد موسى: إقامة الدولة الفلسطينية الحل الحقيقي للسلام في الشرق الأوسط
"لافروف" ينفي تعرض بشار الأسد لمحاولة تسميم في موسكو
وزير الخارجية السعودي يصل إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام
رئاسة الجمهورية: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بسبب الأعياد الدينية
رئاسة الجمهورية تعلن: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ
إعلام عبري: رئيس إندونيسيا سيزور إسرائيل ويلتقي نتنياهو الأربعاء
2 مليار جنيه استثمارات في مدينة ناصر الجديدة بأسيوط.. تفاصيل
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يعتذر عن حضور قمة شرم الشيخ للسلام
بعد إعلانه الحضور.. نتنياهو يعتذر عن المشاركة بقمة شرم الشيخ لهذا السبب
أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ
عتمان: المعينون في مجلس الشيوخ يتسلمون بطاقة العضوية الخميس المقبل
اقتصاد

مستثمرو جنوب سيناء: قمة شرم الشيخ للسلام تدعم السياحة الوافدة لمصر بشكل كبير

ولاء عبد الكريم

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة و السفر عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء إن استضافة شرم الشيخ لقمة السلام العالمية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبمشاركة عدد كبير من زعماء ورؤساء العالم يؤكد ان شرم الشيخ هي مدينة السلام و مدينة سياحة المؤتمرات القوية التي استضافت العديد من القمم و المؤتمرات العالمية مثل قمة المناخ و غيرها الكثير فهي مؤهلة بشكل كامل لسياحة المؤتمرات .

و أوضح د. عاطف عبد اللطيف ان انظار العالم كله تتجه اليوم إلى مدينة شرم الشيخ تلك المدينة الساحرة و كذلك تواجد قوي لوسائل الإعلام العالمية بشرم الشيخ يمثل دعاية كبيرة جدا لمدينة شرم الشيخ بشكل خاص و السياحة المصرية بشكل عام .

و توقع انه نتيجة لهذا الزخم الكبير لمدينة شرم الشيخ ستتزايد نسب الإشغالات الفندقية خلال الموسم السياحي الشتوي و ايضاً ستتزايد نسب السياح الأكثر إنفاقا رغبة في الاستمتاع بأجواء شرم الشيخ وزيارة المدينة التي شهدت توقيع اتفاق السلام في الشرق الأوسط ووقف الحرب في غزة .

و نوه إلى أهمية الترويج لمدينة شرم الشيخ كمدينة مؤهلة لسياحة المؤتمرات المتنوعة بما تمتلكه من مؤهلات و هذا النمط من السياحة مهم جدا و يستقطب سياحة مرتفعة الانفاق و يدعم السياحة الترفيهية أيضا .

و دعا د. عاطف عبد اللطيف إلى استثمار تواجد زعماء العالم بشرم الشيخ واعداد افلام و ثائفية وترويجية يتم استخدامها في الحملات الدعائية للسياحة المصرية خارجيا و استخدامها في الجناح المصري الذي نشارك به في العديد من البورصات السياحية العالميةً.

قمة شرم الشيخ القمة المصرية قمة السلام

