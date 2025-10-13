مستثمرو جنوب سيناء: قمة شرم الشيخ للسلام تدعم السياحة الوافدة لمصر بشكل كبير

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة و السفر عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء إن استضافة شرم الشيخ لقمة السلام العالمية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبمشاركة عدد كبير من زعماء ورؤساء العالم يؤكد ان شرم الشيخ هي مدينة السلام و مدينة سياحة المؤتمرات القوية التي استضافت العديد من القمم و المؤتمرات العالمية مثل قمة المناخ و غيرها الكثير فهي مؤهلة بشكل كامل لسياحة المؤتمرات .

و أوضح د. عاطف عبد اللطيف ان انظار العالم كله تتجه اليوم إلى مدينة شرم الشيخ تلك المدينة الساحرة و كذلك تواجد قوي لوسائل الإعلام العالمية بشرم الشيخ يمثل دعاية كبيرة جدا لمدينة شرم الشيخ بشكل خاص و السياحة المصرية بشكل عام .

و توقع انه نتيجة لهذا الزخم الكبير لمدينة شرم الشيخ ستتزايد نسب الإشغالات الفندقية خلال الموسم السياحي الشتوي و ايضاً ستتزايد نسب السياح الأكثر إنفاقا رغبة في الاستمتاع بأجواء شرم الشيخ وزيارة المدينة التي شهدت توقيع اتفاق السلام في الشرق الأوسط ووقف الحرب في غزة .

و نوه إلى أهمية الترويج لمدينة شرم الشيخ كمدينة مؤهلة لسياحة المؤتمرات المتنوعة بما تمتلكه من مؤهلات و هذا النمط من السياحة مهم جدا و يستقطب سياحة مرتفعة الانفاق و يدعم السياحة الترفيهية أيضا .

و دعا د. عاطف عبد اللطيف إلى استثمار تواجد زعماء العالم بشرم الشيخ واعداد افلام و ثائفية وترويجية يتم استخدامها في الحملات الدعائية للسياحة المصرية خارجيا و استخدامها في الجناح المصري الذي نشارك به في العديد من البورصات السياحية العالميةً.