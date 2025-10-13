قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انقلاب أتوبيس مصر للألومنيوم بنجع حمادي وإصابة 18 عاملا بالشركة
بيموت الكلاب فى حدائق الأهرام..القبض على صاحب الفيديو المنتشر
لحظة استقبال الرئيس السيسي قادة العالم.. صور
ترامب: هذا فجر لشرق أوسط جديد.. ودول جديدة ستنضم للمعاهدات الإبراهيمية
ترامب: سيتم نزع سلاح حماس ولن يكون أمن إسرائيل مهددا
قبل ياسر جلال.. نجوم الفن تحت قبة البرلمان
ترامب: شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب
بعد ضياع نوبل| ترامب يحصد قلادة النيل من مصر.. والحمامة الذهبية من إسرائيل
ترامب في الكنيست: هذه ليست نهاية حرب.. بل فجر تاريخي للشرق الأوسط الجديد
ترامب يخترق البروتوكول الرئاسي في إسرائيل
ترامب: نعيش يومًا عظيمًا.. أوقفنا الحروب وأثبتنا أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء
فن وثقافة

ورشة حكي عن الفنان محمد الكحلاوي بمناسبة ذكرى وفاته

دار الكتب
دار الكتب
أحمد البهى

في إطار احتفالات وزارة الثقافة برموز مصر الفنية، وتنفيذاً لتوجيهاتها في إحياء تراث رموز الفن المصري الأصيل، تنظم قاعة الفنون التابعة لـ الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، يوم الاربعاء 15 أكتوبر، ورشة حكي عن الفنان الكبير محمد الكحلاوي، وذلك بمناسبة ذكرى وفاته.

تتناول الورشة مسيرة الفنان الراحل محمد الكحلاوي، أحد أعلام الغناء والسينما في مصر، والذي اشتهر بأدائه المميز للأغاني الدينية والوطنية، وترك بصمة خالدة في وجدان الجمهور المصري والعربي.

وتهدف الورشة إلى استعراض محطات حياته الفنية والإنسانية، وتسليط الضوء على إبداعاته المتنوعة التي جمعت بين الأصالة والتجديد، إلى جانب مناقشة أثره في تشكيل الهوية الفنية لمصر في القرن العشرين.

يشارك في الورشة عدد من الباحثين والمهتمين بالموسيقى والتراث الفني، في لقاء مفتوح يتيح تبادل الرؤى والذكريات حول إرث هذا الفنان الكبير.

وزارة الثقافة الهيئة العامة لدار الكتب محمد الكحلاوي

