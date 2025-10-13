ورشة حكي عن الفنان محمد الكحلاوي بمناسبة ذكرى وفاته

في إطار احتفالات وزارة الثقافة برموز مصر الفنية، وتنفيذاً لتوجيهاتها في إحياء تراث رموز الفن المصري الأصيل، تنظم قاعة الفنون التابعة لـ الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، يوم الاربعاء 15 أكتوبر، ورشة حكي عن الفنان الكبير محمد الكحلاوي، وذلك بمناسبة ذكرى وفاته.

تتناول الورشة مسيرة الفنان الراحل محمد الكحلاوي، أحد أعلام الغناء والسينما في مصر، والذي اشتهر بأدائه المميز للأغاني الدينية والوطنية، وترك بصمة خالدة في وجدان الجمهور المصري والعربي.

وتهدف الورشة إلى استعراض محطات حياته الفنية والإنسانية، وتسليط الضوء على إبداعاته المتنوعة التي جمعت بين الأصالة والتجديد، إلى جانب مناقشة أثره في تشكيل الهوية الفنية لمصر في القرن العشرين.

يشارك في الورشة عدد من الباحثين والمهتمين بالموسيقى والتراث الفني، في لقاء مفتوح يتيح تبادل الرؤى والذكريات حول إرث هذا الفنان الكبير.