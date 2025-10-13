فحص 1256 مواطنا في قافلة طبية مجانية بمركز مطوبس بكفر الشيخ

أعلن وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتور محمد أبو السعد، عن تنظيم مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لقافلة طبية مجانية بقرية إبيانة التابعة لمركز مطوبس، على مدار يومين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1256 مواطنا، وصرف العلاج لهم بالمجان.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على دعم المبادرات الرئاسية وتوفير الرعاية الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة، تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون تنمية الموارد البشرية ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، وتحت رعاية المحافظ الدكتور علاء عبدالمعطي.

وأوضح وكيل الوزارة، في بيان اليوم "الاثنين"، أن القافلة تم تنفيذها بإشراف الدكتور محمد الغباشي مدير الإدارة العامة للقوافل العلاجية بالوزارة، والدكتور مجدي شنح منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالمحافظة، وبمتابعة ميدانية من الدكتور أشرف سليمان نائب المنسق ومسؤول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة.

وتضمنت القافلة 10 عيادات طبية في 9 تخصصات شملت: الباطنة – الأطفال – الجراحة العامة – الجلدية – النساء والتوليد – تنظيم الأسرة – الأسنان – العظام – الأنف والأذن.

وأضاف أنه تم إجراء 135 تحليلًا طبيًا ما بين (معمل الدم والطفيليات)، وإجراء 44 أشعة تشخيصية ما بين (الأشعة العادية وأشعة السونار)، فضلا عن عقد 15 ندوة تثقيفية للتوعية والإرشاد الصحي، في إطار الاهتمام بنشر الوعي الصحي، استفاد منها 540 مواطنًا من أهالي القرية، إلى جانب أنه إجراء 176 فحصًا طبيًا في سياق استدامة مبادرات الرعاية الصحية الشاملة، وخاصة مبادرتي "100 مليون صحة" و"افحص واطمئن" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر، بالإضافة إلى تحويل 20 مريضًا لاستخراج التقارير الطبية اللازمة، وإحالة 10 مرضى آخرين إلى أقرب مستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية أو إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.