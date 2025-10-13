تعليم فني..محافظ مطروح يوافق على فتح تخصصات جديدة للحاصلين على الإعدادية

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حرص المحافظة على دعم منظومة التعليم الفنى وتطويرها للنهوض بها وذلك تماشيا مع الاهتمام التى توليه الدولة بالتعليم الفنى كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وسد احتياجات سوق العمل المحلى .

واضاف الى أنه تم الموافقة على مقترح مديرية التربية والتعليم بفتح فصول فنى مزدوج فى عدد من التخصصات المختلفة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلى بمحافظة مطروح وذلك بحضور نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة .

حيث تم الموافقة على فتح فصل تعليم مزدوج لمهنة فنى استخلاص وتصنيع الزيوت بمدرسة مطروح الزراعية وفتح فصلين تعليم مزدوج لمهنتى فنى طاهى وفنى مشرف غرف بمدرسة مطروح الفندقية مع توفير فرص تدريبية للطلاب فى هذه التخصصات بالتعاون مع عدد من المصانع والمعاصر والفنادق العاملة على أرض المحافظة بما يخدم حاجة السوق ويواكب التنمية والمشروعات التنموية بالمحافظة.

كما وافق محافظ مطروح على فتح برنامج فنى صيانة الأجهزة الطبية بمدرسة مطروح الفنية بنات مع التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير الأجهزة الطبية الغير الصالحة لتدريب الطلاب عليها.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق وافق محافظ مطروح على مقترح النزول بتنسيق مدرسة سيوة الثانوية التجارية المشتركة إلى مجموع 140 درجة في استجابة لمطالب أهالي سيوة حرصا على عدم التسرب التعليمى لأبناء سيوة خريجى الشهادة الاعدادية .

وأوضحت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن تنسيق مدرسة سيوة الثانوية الفنية التجارية المشتركة وفقا للمرحلة الرابعة 141 درجة ، وطالبت إدارة سيوة التعليمية نزول المجموع إلى 140 درجة وذلك لاستيعاب ستة عشر طالب لم يتمكنوا من تقديم ملفاتهم لعدم وجود أماكن خالية بنوعيات التعليم الفني الأخرى ، مع إفادة إدارة سيوة التعليمية بوجود أماكن خالية بمدرسة سيوة الثانوية الفنية التجارية المشتركة.

فجاءت موافقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على قبول الطلاب بمدرسة سيوة الثانوية الفنية التجارية المشتركة بمجموع 140 درجة حرصا على مستقبلهم وعدم تسربهم من التعليم.