قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: فخور بالرئيس السيسي.. وأقدر الحب والاحترام
ترامب: الرئيس السيسي قام بعمل رائع لإيقاف الحرب على غزة
حركة الجهاد: المقاومة قبلت تبادل الأسرى ضمن ورقة ترامب وإدارة القطاع من حكومة تكنوقراط
ترامب: الرئيس السيسي زعيم قوي.. ومصر لعبت دورا مهما في إنهاء حرب غزة
المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب
قائد القوات الجوية: نمتلك منظومات ردع لحماية سماء مصر.. وانضمام أحدث الطائرات المقاتلة في العالم قريبا
مقاتلات إف - 16 المصرية ترافق طائرة ترامب خلال الهبوط بمطار شرم الشيخ
وزير خارجية النرويج: مصر أدت دورا حاسما في التوصل إلى وقف إطلاق النار
بعد قليل.. انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي
الرئيس السيسي: أرحب بالرئيس دونالد ترامب وقادة العالم المشاركين في قمة السلام
مقاتلات مصرية ترافق ترامب لدى وصوله إلى شرم الشيخ | شاهد
مبابي يتعافي من الإصابة ويعود لقيادة الميرنجي ضد خيتافي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم فني..محافظ مطروح يوافق على فتح تخصصات جديدة للحاصلين على الإعدادية

محافظ مطروح ومدير تعليم مطروح
محافظ مطروح ومدير تعليم مطروح
ايمن محمود

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حرص المحافظة على دعم  منظومة التعليم الفنى وتطويرها للنهوض بها وذلك  تماشيا مع الاهتمام التى توليه الدولة بالتعليم الفنى  كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وسد احتياجات سوق العمل المحلى .

 واضاف  الى أنه تم الموافقة  على مقترح مديرية التربية والتعليم  بفتح فصول فنى مزدوج فى عدد من التخصصات المختلفة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل  المحلى بمحافظة مطروح  وذلك  بحضور  نادية  فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة . 

حيث تم  الموافقة على  فتح فصل تعليم مزدوج  لمهنة فنى استخلاص وتصنيع الزيوت بمدرسة مطروح الزراعية  وفتح فصلين تعليم مزدوج لمهنتى فنى طاهى وفنى مشرف غرف بمدرسة مطروح الفندقية مع توفير فرص تدريبية للطلاب فى هذه التخصصات  بالتعاون مع عدد من المصانع والمعاصر والفنادق  العاملة على أرض المحافظة  بما يخدم حاجة السوق ويواكب التنمية والمشروعات التنموية بالمحافظة.

 كما وافق محافظ مطروح على فتح برنامج فنى صيانة الأجهزة الطبية بمدرسة مطروح الفنية بنات مع التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير الأجهزة الطبية الغير الصالحة  لتدريب الطلاب عليها.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق وافق  محافظ مطروح على مقترح النزول بتنسيق مدرسة سيوة الثانوية التجارية المشتركة إلى مجموع 140 درجة في استجابة لمطالب أهالي سيوة  حرصا على عدم التسرب التعليمى لأبناء سيوة خريجى الشهادة الاعدادية .

وأوضحت  نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن تنسيق مدرسة سيوة الثانوية الفنية التجارية المشتركة وفقا للمرحلة الرابعة  141 درجة ، وطالبت إدارة سيوة التعليمية نزول المجموع إلى 140 درجة وذلك لاستيعاب ستة عشر طالب لم يتمكنوا من تقديم ملفاتهم لعدم وجود أماكن خالية بنوعيات التعليم الفني الأخرى ، مع إفادة  إدارة سيوة التعليمية بوجود أماكن خالية بمدرسة سيوة الثانوية الفنية التجارية المشتركة.

فجاءت موافقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  على قبول الطلاب  بمدرسة سيوة الثانوية الفنية التجارية المشتركة بمجموع 140 درجة حرصا على مستقبلهم وعدم تسربهم من التعليم.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تعليم مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

ترشيحاتنا

حسن مالك

حبيب مايان السيد.. تفاصيل شخصية حسن مالك في هيبتا ٢

غلاف الكتاب

"المصطلحات العسكرية في معجم المنجد في اللغة" أحدث إصدارات الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

مي فاروق

مي فاروق لـ صدى البلد: لقب السلطانة من الجمهور فخر لي.. فيديو (خاص)

بالصور

الإفراج عن شقيق الشهيد الصحفي صالح الجعفراوي ضمن صفقة التبادل.. صور

ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي

أول سيارة طائرة من تويوتا.. كهربائية وبدون سائق

تويوتا
تويوتا
تويوتا

خدوش بسيطة تفقد سيارة لوسيد 121 ألف دولار من قيمتها

لوسيد
لوسيد
لوسيد

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد